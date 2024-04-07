‘Kelepçeli lamalar’ yorumu çılgına çevirdi

Geçtiğimiz aylarda kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddiasıyla haklarında açılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve ablası Sıla Doğu, cezaevinden bile sosyal medyayı takip ediyor. Sosyal medyada yer alan binlerce yorumdan öyle bir yorum vardı ki Polatlar, haklarında yapılan bu paylaşımı görünce çılgına döndü. İddiaya göre S.Y., 1 Kasım 2023 günü şahsi hesabından Polat ailesini kastederek 'Kelepçeli lamagiller suç örgütü' şeklinde bir paylaşımda bulundu. Avukatları aracılığıyla sosyal medyayı taratan Polatlar, söz konusu yorumu cezaevinden savcılığa taşıdı. Avukatlar, yorumun sahibi S.Y.'den hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.Konuyla ilgili başlatılan soruşturmada savcılıktan çarpıcı bir değerlendirme geldi. Savcılık, örnek bir Yargıtay kararına değinerek; sanığın hesabında paylaştığı yazıda isim zikretmeden söylediği sözlerin kime söylendiğinin anlaşılmasının mümkün olmadığı durumda hakaret suçunun oluşamayacağını belirtti.Ayrıca savcılık, şüphelinin yorum yaptığı videonun altında birçok yorum olduğunu, şüphelinin paylaşımının diğer yorum yapan kişilere yönelik olup olmadığının anlaşılmadığını, hakaret içerikli olduğu iddia edilen paylaşımın genel ifadeler içerdiğini ve müştekileri kastettiğine dair bir delilin olmadığını vurguladı. Bu nedenle dosyaya takipsizlik kararı verildi.