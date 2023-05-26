Kemal efendi torunlarını al köyüne dön

Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı İsmail Türüt'ün, ikinci tur seçimleri öncesi 'Kemal Efendi' adında çektiği klibi sosyal medyada viral oldu. Türüt, FETÖ- PKK ile işbirliği içinde olan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na olan sitemini şiire döktü. Kılıçdaroğlu'nun Amerika, Avrupa ve İngiltere'den emir aldığını belirten Türüt, "Arkanda kimler yok ki... Artık ifşa oldunuz. Millet bunun farkında" diyerek kendisine köyüne gitmeyi önerdi.
Türüt, şiirinde Kılıçdaroğlu'na şöyle seslendi:
Sana bir çift sözüm var!
Dinle Kemal Efendi
İktidarın hayallerin başlamadan tükendi
Sen artık siyasetten emekli olmalısın
Torunlarını alıp köyüne dönmelisin
Bu millet seni lider görmedi görmeyecek
Siyasete aklınız ermedi ermeyecek
Belli ki Müslüman Türk size oy vermeyecek
İki gözünü açıp gerçeği görmelisin
Torunlarını alıp köyüne dönmelisin
Kurduğun masaya bak ne lider var ne baş var
Ortaklarını gördük hepsinde bir telaş var
Masanda bölücü var, PKK var, DEAŞ var
Millet bunu yutmadı gerçeğe bilmelisin
Atatürk'ün kurduğu parti böyle olamaz
Atatürk'ten bir eser partinizde bulunamaz
Atatürkçü olmayan o partide kalamaz
Tövbe istiğfar edip insafa gelmelisin
Torunlarını alıp köyüne dönmelisin