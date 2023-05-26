Kemal efendi torunlarını al köyüne dön

Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı İsmail Türüt'ün, ikinci tur seçimleri öncesi 'Kemal Efendi' adında çektiği klibi sosyal medyada viral oldu. Türüt, FETÖ- PKK ile işbirliği içinde olan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na olan sitemini şiire döktü. Kılıçdaroğlu'nun Amerika, Avrupa ve İngiltere'den emir aldığını belirten Türüt, "Arkanda kimler yok ki... Artık ifşa oldunuz. Millet bunun farkında" diyerek kendisine köyüne gitmeyi önerdi.Sana bir çift sözüm var!Dinle Kemal Efendiİktidarın hayallerin başlamadan tükendiSen artık siyasetten emekli olmalısınTorunlarını alıp köyüne dönmelisinBu millet seni lider görmedi görmeyecekSiyasete aklınız ermedi ermeyecekBelli ki Müslüman Türk size oy vermeyecekİki gözünü açıp gerçeği görmelisinTorunlarını alıp köyüne dönmelisinKurduğun masaya bak ne lider var ne baş varOrtaklarını gördük hepsinde bir telaş varMasanda bölücü var, PKK var, DEAŞ varMillet bunu yutmadı gerçeğe bilmelisinAtatürk'ün kurduğu parti böyle olamazAtatürk'ten bir eser partinizde bulunamazAtatürkçü olmayan o partide kalamazTövbe istiğfar edip insafa gelmelisinTorunlarını alıp köyüne dönmelisin