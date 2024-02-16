Kenan Doğulu telif savaşını kazandı! Artık sadece kendisi paylaşacak ’Yaparım bilirsin’

Pop müziğin usta ismi ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, eserlerinin izinsiz ve hukuka aykırı dijital mecralarda kullanıldığını iddia ettiği Esen Elektronik Sanayi şirketine dava açtı. Kenan Doğulu, aralarında 'Yazmışsa bozmak olmaz', ''Yaparım bilirsin', 'Aşk oyunu', 'Tutamıyorum Zamanı' gibi 47 eserinin şirket tarafından dijital mecralarda kullanılmasına tedbir talebi istedi. Mahkeme talebi kabul edince müzik şirketinin paylaştığı ünlü şarkıcının tüm şarkıları dijital platformlardan kaldırıldı.Pop müziğin usta ismi ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, eserlerinin izinsiz ve hukuka aykırı dijital mecralarda kullanıldığını iddia ettiği Esen Elektronik Sanayi şirketine dava açtı. Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu, eserlerinin izinsiz ve hukuka aykırı dijital mecralarda kullandığı iddiasıyla Esen Elektronik Sanayi şirketinden şikayetçi oldu.
47 ESER İÇİN TEDBİR TALEBİ
Hak sahibi olduğu aralarında 'Yazmışsa bozmak olmaz', 'Yaparım bilirsin', 'Aşk Oyunu', 'Tutamıyorum zamanı' gibi hit olmuş 47 eserin dijital mecralarda kullanılmasının tedbiren durdurulmasını istedi. Doğulu, avukatı aracılığıyla Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine sunduğu dilekçede, Albümler ve içerdiği müzik eserleri, şirket tarafından izinsiz ve hukuka aykırı şekilde yayınlanmıştır. Kötü niyetli olan davalı şirketin bu haksız eylemine son verilmesini istiyoruz" dedi.
MAHKEME TALEBİ KABUL ETTİ
Mahkeme talebe konu tedbir ve yasal şartların oluştuğu gerekçesiyle Kenan Doğulu'yu haklı bularak tedbir kararı verdi. Esen Elektronik Sanayi Şirketi'nde yayınlanan Kenan Doğulu şarkılarına erişim engeli verildi. Kararla birlikte ünlü şarkıcı eserlerini kendi dijital mecra kanalarında paylaşacak.