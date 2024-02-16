Kenan Doğulu telif savaşını kazandı! Artık sadece kendisi paylaşacak ’Yaparım bilirsin’

Pop müziğin usta ismi ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, eserlerinin izinsiz ve hukuka aykırı dijital mecralarda kullanıldığını iddia ettiği Esen Elektronik Sanayi şirketine dava açtı. Kenan Doğulu, aralarında 'Yazmışsa bozmak olmaz', ''Yaparım bilirsin', 'Aşk oyunu', 'Tutamıyorum Zamanı' gibi 47 eserinin şirket tarafından dijital mecralarda kullanılmasına tedbir talebi istedi. Mahkeme talebi kabul edince müzik şirketinin paylaştığı ünlü şarkıcının tüm şarkıları dijital platformlardan kaldırıldı.Pop müziğin usta ismi ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, eserlerinin izinsiz ve hukuka aykırı dijital mecralarda kullanıldığını iddia ettiği Esen Elektronik Sanayi şirketine dava açtı. Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu, eserlerinin izinsiz ve hukuka aykırı dijital mecralarda kullandığı iddiasıyla Esen Elektronik Sanayi şirketinden şikayetçi oldu.