Kenan Doğulu ’Yaparım Bilirsin’ dedi davayı kazandı

Şarkıcı Kenan Doğulu, eserlerinin izinsiz ve hukuka aykırı olarak dijital mecralarda kullanıldığını iddia ettiği Esen Elektronik Sanayi şirketine dava açtı. Doğulu, hak sahibi olduğu aralarında 'Yazmışsa Bozmak Olmaz', 'Yaparım Bilirsin', 'Aşk Oyunu', 'Tutamıyorum Zamanı' gibi hit olmuş 47 eserin dijital mecralarda kullanılmasının tedbiren durdurulmasını istedi. Doğulu, dilekçesinde "Albümler ve içerdiği müzik eserleri, şirket tarafından izinsiz ve hukuka aykırı şekilde yayınlanmıştır. Kötü niyetli olan davalı şirketin bu haksız eylemine son verilmesini istiyoruz" dedi. Mahkeme talebe konu tedbir ve yasal şartların oluştuğu gerekçesiyle Doğulu'yu haklı bularak tedbir kararı verdi. Esen Elektronik Sanayi Şirketi'nde yayınlanan Kenan Doğulu şarkılarına erişim engeli verildi. Kararla birlikte ünlü şarkıcı Doğulu eserlerini bundan sonra kendi dijital mecra kanalarında paylaşacak.