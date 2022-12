Kim Kardashıan’ı bile sarışın yapan bu hayat!

Kim Kardashian 2010'lu yılların başından itibaren tüm moda ve güzellik tercihleri ile gündemi belirleyen isimlerden biri. Özellikle kum saati silüeti hayatımıza tekrar sokması ve esmer saçları her zamankinden daha moda hale getirmesi ile tüm dünyanın ilham kaynağı oldu. Fakat son dönemde Kim Kardashian'ı imzası haline gelen esmer saçları ile göremez olduk. Çünkü çağımız, büyük değişimlerle her daim zirvede kalmayanları cezalandırıyor, bunu da gündemden bir anda düşürerek yapıyor. Kim Kardashian bile olsanız ışık hızında ilerleyen sosyal medya çağında geride kalmamak önemli. O yüzden dedim; Kardashian'ı bile sarışın yapan bu hayat diye. Ve bunun aslında hepimize yansıdığını da gözlemliyorum. Salona gelen misafirlerimden de farkındayım ki, hepimiz bir arayış içerisindeyiz, aynaya baktığımızda değişik bir şeyler görmek istiyoruz. Bakın bana, ben bile geçen hafta bir süredir uzattığım saçlarımla vedalaştım, tazelendim.Sarının değişik evrelerinden geçen Kim üzerinden, sarı saç ve değişim hakkında biraz konuşalım isterim bu hafta köşemde! En çok aldığım sorulardan biri tahmin edersiniz ki "Sarı saç bana yakışır mı?" oluyor. Benim bu konudaki cevabım ise danışanlara çok farklı geliyor belki ama ben de onlara şunu soruyorum: "Sarı saçın sorumluluğunu alabilecek misiniz?" Çünkü profesyonel bir kuaför için rengi ortaya çıkarmak kolay. Ve isteyen herkes için aslında uygun bir sarı tonu vardır, bunu beraberce belirleyebiliriz. Sıcak bir alt tona mı sahip olmalı, daha soğuk mu olmalı, içerisine farklı renk oyunları ve ışıklar sokarak mı aradığımız tonu yakalarız ya da diplerini mi ısıtmalıyız, bunu bulabiliriz. Bunu her gün birçok kişi için yapıyorum. Ama sarı saça geçmek isteyen kişinin de bakım ve değişim konusunda sorumluluk alması önemli. Öncelikle sarıyı yakalamak için saçı kimyasal işlemlerden geçiriyoruz. Eğer gerekli bakımı yapmazsak saç kurur, sertleşir, rengi ve yapısı bozulur. Hayalinizden çok uzaklaşırsınız.Diğer bir konu hangi renk olursa olsun, stilinizde de yapacağınız küçük değişimlerle o rengi taşıyabilmek. Kim Kardashian, saçını ilk olarak platine yakın bir sarı tonuna geçirdi. Bu rengi kullanırken koyu tonlarda giyinerek, saçıyla tezat yarattı ve platinin iddiasını iyice vurguladı. Daha sonra ise çok şaşırtıcı bir hamle ile 'dipleri çıkmış sarı' saçları ile gezmeye başladı. Normalde çok bakımsız görünebilecek bir şeyi bu kadar rahatça kırmızı halıda bile taşıma cesaretini gösterebilecek sayılı insanlardan kendisi. Onu önce 90'lardan kalma yoğun volümlü bir fön ile gördük, daha sonra sıkı bir topuz ile. CFDA ödül töreni günündeyse karşımıza tamamen geriye taranmış, ıslak efektli yine 90'lardan hatırladığımız bir saç ile çıktı. Islak görüntü ile üzerindeki rugan efektli elbise yine harika bir uyum sağlamıştı. Son günlerdeyse platinden ve ikili renkten sıkılmış olacak ki daha sıcak, bal köpüğü tonlarına doğru döndü. Bu sırada saçının köklerini de bir tık yumuşattı. Bu yumuşama hızlıca kıyafetlerindeki renk tercihlerine de yansıdı.Kim Kardashian'ın tüm bu sıra dışı seçimlerinden aldığımız en önemli ders bence; kişinin herhangi bir kıyafeti ya da saçı güvenle taşıdığı ve tüm güzellik seçimlerini içselleştirdiği sürece, bu seçimleri kendisine yakıştırmayı başaracağıdır. Tabii gerekli bakımı ihmal etmeden... Ama değişim ve gelişim hepimiz için önemli, hepimiz yeni şeyler deneyerek bu hayatı dolu dolu yaşayacağız, hata yaparak öğreneceğiz, bakış açılarımız değişecek, zevklerimiz çok farklılaşacak belki. Hayat böyle güzel. Sonuç olarak konu saç olunca merak etmeyin, biz 'tamirat' misyonumuzla hep yanınızdayız.KİMİLERİNE göre 'glass hair' yani cam kayganlığında, pürüzsüz saçlar, kimine göre ise 'liquid hair' yani parlak bir sıvı gibi akışkan duran saçlar. Bence hepsi! Geçtiğimiz sezonun cilt bakımda konuşulan ve Tiktok'ta hashtag rekorları kıran 'glass skin' trendi bu yıl yüzden saça sıçradı. Biz 'glass hair' trendini uzun bir süredir salonlarımızda halihazırda uyguluyoruz. Saçı öncelikle protein destekli özel bakım kürümüzle sakinleştiriyoruz, üzerine geçtiğimiz ikinci bir bakım ve ısılı işlemle de cam gibi cilalanmış bir sonuç alıyoruz. Bu saç trendinin kış aylarına çok yakıştığını düşünüyorum. Ayrıca saça sağladığı yoğun bakımla soğuk ve sert havanın tüm olumsuzluklarından başarıyla koruduğunu sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle Jeniffer Lopez ile zirveye ulaşan 'Glass Hair' akımı, sosyal medya paylaşımları için de saçınızı her daim kusursuz gösterecektir.