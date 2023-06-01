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Giriş Tarihi: 2.6.2023

Kişisel bilgileri depolama davası

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Kişisel bilgileri depolama davası
KİMLİK VE MAAŞ BİLGİLERİ
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan ile gazeteci İbrahim Haskaloğlu arasında veri krizi patlak verdi. Özaslan, Haskaloğlu'nun kimlik, maaş, iş yeri ve adres gibi şahsi bilgilerini kaydettiğini belirterek savcılığa başvurdu. Ünlü fenomenin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.



4 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Haskaloğlu, bir sosyal medya platformunda Özaslan'ın bilgilerinin kendisiyle paylaşıldığını, ilgili mercilere durumu aktardığını ancak dönüş yapılmadığını ileri sürdü. Fenomene ait bilgileri depoladığı anlaşılan Haskaloğlu hakkında 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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Kişisel bilgileri depolama davası
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