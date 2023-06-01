Kişisel bilgileri depolama davası

Sosyalmedya fenomeni Duygu Özaslan ile gazeteci İbrahim Haskaloğlu arasında veri krizi patlak verdi. Özaslan, Haskaloğlu'nun kimlik, maaş, iş yeri ve adres gibi şahsi bilgilerini kaydettiğini belirterek savcılığa başvurdu. Ünlü fenomenin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Haskaloğlu, bir sosyal medya platformunda Özaslan'ın bilgilerinin kendisiyle paylaşıldığını, ilgili mercilere durumu aktardığını ancak dönüş yapılmadığını ileri sürdü. Fenomene ait bilgileri depoladığı anlaşılan Haskaloğlu hakkında 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.