‘Kızımı görünce kendisine sorun’

Defne Samyeli, geçtiğimiz akşam Etiler'de görüntülendi. Kombini ile dikkat çeken Samyeli'nin kızı Deren Talu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Baran Tınaz'dan ayrılmıştı. Tınaz'ın, istememesine rağmen Talu'nun bir reklamda rol aldığı, ikilinin arasının bu yüzden açıldığı iddia edilmiş, çift sosyal medyadan da birbirleri ile olan fotoğraflarını silmişti. Samyeli gazetecilerin bu konudaki sorularına "Telefonda konuşuyorum. Kızımı görünce kendisine sorarsınız" diye karşılık verip alışverişe devam etti.