Kızımın adı Asya olacak

Zaferin Rengi filmi için heyecanlıyız. Güzel bir süreç geçirdik. Ben de Fenerbahçeliyim, kombinemi aldığım gün film teklifi geldi. Film haberini okuyunca Mustafa Oğuz'u arayıp tebrik ettim. Sonra bana Vera rolünü verdi. Tarihsel bir hikâyede oynamak çok keyifliydi.Hamile olduğumu sette öğrendim. Filmdeki Vera karakteri de hamileydi. Gebelikle beraber herkes o kadar üzerime titredi ki. İnanılmaz bir aile ortamı vardı.Çok endişeliydim, kaygılarım vardı. "6 aydan sonra mutluluk gelecek" dediler, öyle de oldu.Cihangir'de yaşıyorum 17 yıldır. Evde yedirmeyi severim arkadaşlarımı. Aile hikâyelerini mahalle ortamını seviyorum.38 yaşındayım çocukluktan beri sahnedeyim. 18 yaşından beri de ekrandayım. 'Ben' duygusuyla neden hayatı daha sömüreyim ki. Artık belli yaşta bu duyguları disipline etmek gerekiyor.Anneliğe hazırlanamam düğün istemiyorum dedim. Evli aile babası adamlar, helal olsun diye yazdı. Kadınlar da bizi yaktın bizi diye mesaj attılar. Aile hukukunun üstünlüğüne inanıyorum tabi ki düğün yapacağım dedim herkes rahatladı.Bebeğin ismi Asya olacak. Selvi Boylum Al Yazmalım'ı çok severim çocukluğumdan beri. Kadir İnanır'ın kucağına çocuğumu verebilecek samimiyetim de var. Sıkı bir fanıyım Türkan Şoray'la ikisinin... Bebeğin odası hazır ama 3 aylık çocuğa duvar süsü yaptırmam.Kadınların arasında annelik dili var. Doğursan da doğurmasan da annelik dili oluşuyor. Ve sizi herkes koruyor. Bir sürü hediye alıyorum. Bunlar özel bir şey. Çocuğuma anlatacağım zengin hikâyelerim var. Aile ortamını seviyorum. Kızımı da kalabalık aile içinde büyütmek istiyorum.Çalışan bir oyuncu olarak ışıldayım istedim ama sektöre çok küstüm. Kendim olmam başkalarına iyi gelmiyor diye düşündüm. Dengem kayboldu, kendime özgüvenim gitti bir dönem. İçsel bir durumdu bu bence. İyi roller oynadım. Bir süre sonra rutine bindi, farklı bir şey yapamıyormuşum gibi geldi. 3 yıl boyunca kendimi değersiz hissettiğim bir dönemim oldu.Harrington Kupası tarihini bilmiyordum. İşgal kuvvetleri komutanı Benett'i oynuyorum, kötü bir karakter. Hikâyenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Esas karaktere de benzerliğim olduğunu öğrenince çok şaşırdım. İşkenceci bir adam ve bundan keyif alıyor. O işkence sahnelerinde duyguya girmek bazen yorucu oldu.Aslen Trabzonluyum. Berlin'de yaşıyorum. Almanya'da doğup orada büyüdüm. Ailem hala orada yaşıyor. Konservatuvarı orada bitirdim. Türkiye'den Tatar Ramazan için teklif gelince teyzeleri amcaları görüp tanışırım, dilimi geliştiririm diye kabul ettim. Hamburg'ta tiyatroda oynarken Türkiye sevdası vardı. Annem bir İstanbul fotoğraf al duvarına as dedi. Ben de Ortaköy resmini alıp duvarıma astım. Birkaç zaman sonra İstanbul'a gelip o fotoğrafın çekildiği açıdan Ortaköy'ü çekip anneme gönderdim.Alman disiplinine alıştığım için burada randevulara kimse riayet etmiyor. Almanya'da 2 dakika gecikince özür diliyorsun. Bütün gün sitem yapıyorlar. Türkiye'de randevum olunca yarım saat sonra gidiyorum artık.Zaferin Rengi filminde Galip Bey'in babasını oyandım. Çok güzel etkileyici bir film oldu. Abdullah Oğuz çok iyi bir dünya kurdu. Aşk hikâyesi de var...Gençler oyuncu olmakla ünlü olmayı karıştırıyor. Önce ne olmak istediğine karar vermek gerek. Konservatuvar öğrencisi gelip menajer soruyor bana. Belki de yapamayacaksın hemen bir yerlere atlamak istiyorlar. Orada biraz yön şaşmış maalesef. Ezber yapabildiği zaman oyuncu olduğunu sanıyorlar. Basitleştirmeyi sıradanlaşmakla karıştırıyoruz. Oyunculuk bir karakteri oluşturup onu belli bir süre sürdürebilmektir. Müşfik Kenter hoca, seyirci seni izlerken 'bunu ben de yaparım' dediği an işini iyi yapıyorsun demektir derdi. Oyunculuk gösterdiğimiz değil sakladığımızdır.3 tane mafya babası oynadım. Üçü de ayrı. İlla mafyaya girmek gerekmiyor bunun için. Çalışarak gözlemleyerek öğrenebilirsin.Yeni şarkım Can Ağrısı çok içli bir şarkı oldu. Aşkı anlatan farklı ifadelerden biri olsun istedik. Her türlü ağrılar aşka dâhil oluyor.14 Şubat'ta yayınladı şarkım. Klip de son dönemde yaptığım en masalsı klip oldu.Sahne programlarım da devam ediyor. 2009'da TRT İstanbul Radyosu'na girmiştim. O zamandan beri kadrolu sanatçı olarak devam ediyor.10 yaşında Ayla diye bir kızım var. Ondan çok şey öğreniyorum. Yeni nesil çok zeki. Onun da müzik kulağı çok iyi, ama dans konusunda daha yetenekli.C Takımı filminde Ömer Kurt'un eşini oynuyorum. Baskın bir tipi oynuyorum. Ona biraz eziyetler ediyorum. Karakterim ok komik oldu. Güzel yorumlar alıyorum. Normal hayatta kavga bile edemem, filmde baskın olmak hoşuma gitti.Ekip de çok komikti. Kamera arkası ayrı bir film olarak çekilebilirdi.Filmin devamı gelecek. Onu da Elazığ'da çekeceğiz. Geçen sene 3 filmde oynadım.Lise sonda dizide oynadıktan sonra konservatuvara girmeye oyunculuk yapmaya karar verdim. Meslek olarak almasa da drama dersini herkes görmeli.