‘Klasik Cem Adrian konseri yine neşeli şarkımız yok’

Şarkıcı Cem Adrian, Bursa'da hayranlarıyla buluştu. Sahnesine 'Ben Seni Çok Sevdim' şarkısıyla başlangıç yapan Adrian, "Hoş geldiniz. Klasik bir Cem Adrian konseri olacak. Çok neşeli şarkımız yok biliyorsunuz" sözleriyle şarkılarını söylemeye devam etti. Cem Adrian sevenleri yağan yağmura rağmen açıkhavayı doldurarak tüm şarkılara eşlik edip dev bir koro oluşturdu. Sanatçı şarkılarının yanı sıra sahne ritüelini bozmayarak türküler söylemeyi de ihmal etmedi. 'Öf Öf' ve 'Mihriban' başta olmak üzere seslendirdiği türkülerle, hayranlarını büyüledi.