‘Kocanı aldım’ diyen kadına 6 suçtan soruşturma

Bir turizm şirketinin CEO'su işadamı Bertan Aner, 2020'de Ayça Kerimoğlu'ndan boşandı, evliliğin bitmesine gerekçe olarak gösterilen Burcu Tandoğan ile hayatını birleştirdi. İddiaya göre boşanma süreci ve devamında hakarete maruz kalan Ayça Kerimoğlu, Burcu Tandoğan Aner aleyhine koruma tedbiri aldırdı.Ayça Kerimoğlu, geçtiğimiz aylarda aile mahkemesine başvurmuş, mahkeme de Tandoğan'ın bir ay süreyle Kerimoğlu'na karşı şiddet, tehdit, aşağılama, hakaret ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına hükmetmişti. GÜNAYDIN'ın duyurduğu bu olayın ardından ikili arasında savcılık soruşturması bulunduğu,Aner hakkında hakaret, kişinin hatırısına hakaret, tehdit, konut dokunulmazlığı ihlali, haberleşmenin gizliliğinin ihlali ve ısrarlı takip suçlarından soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Boşanma davası sırasında Burcu Tandoğan Aner'in kendisine "Senin anan baban yok mu, git onlardan medet um, ayağını denk al, üç kuruşluk varoş, sefil kadın" mesajları attığını belirten Kerimoğlu, eski eşinin telefonundan da kendisine "Yerse bana yaz, aşağılık fakir.Bundan sonra sana nafaka harici para da yok. Seni mezara sokacağım. Ne de olsa kocanı elinden aldım. Ben aldım çünkü canım öyle istedi. Kapımda köpek edeceğim seni" diyerek ölmüş annesine de küfrettiğini belirtti. Kerimoğlu, Aner'in ölüm tehdidinde de bulunduğunu ve eski eşiyle mesajlaşmalarını okuyup zaman zaman onun telefonundan o mesaj atıyormuş gibi rol yaptığını da kaydetti. Aner'in bu hareketlerinin kendisinde huzursuzluk oluşturduğunu, çocuğunun güvenliğinden de endişe duyduğunu belirten Kerimoğlu'nun şikayeti sonrası açılan davada dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi.Çocuğunun babasıyla görüşeceği zaman Aner'in baba-oğulu takip edip bir şekilde yanlarına gittiğini söyleyen Kerimoğlu, dilekçesinde "Bir keresinde Londra'da kavga çıkararak küçük çocuğun yüzünü tırmaladı, Bertan polis çağırarak eşi hakkında şikayetçi oldu" dedi.