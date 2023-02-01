‘Kolpaçıno geliyor sağlam olmam lazım’

'Kutsal Damacana 4'le gündemde olan Şafak Sezer, Kolpaçino 4'ün çalışmalarına başladığını söyledi. Etiler'de 'Kutsal Damacana' filminin oyuncuları Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Abidin Yerebakan, Serkan Şengül ve yapımcı Polat Yağcı'yla yemek yiyen Sezer, "Bütün seyircilerimize çok teşekkür ederiz. 152 hafta sonra En iyi çıkış yapan komedi filmi oldu. Bugün Kolpaçino için buluştuk. Sinema izleyicilerine şimdiden müjdeyi verelim: Yeni sezona Kolpaçino hazır" dedi. Yaşadığı sağlık sorunları kendisine sorulan Aydemir Akbaş ise "Hastalığı yenerim. Önemli olan, Kolpaçino'nun çekileceği tarihte sağlam olmam" diye konuştu.