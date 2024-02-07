‘Kolpaçıno’dan hasılat rekoru

7 yıl sonra beyazperdeye dönen 'Kolpaçino' serisinin son filmi 'Kolpaçino 4', son 3 yılın en iyi açılışını yapan ve son 4 yılda 1,5 milyon barajını en hızlı geçen komedi filmi olmasının ardından şimdi de hasılat rekoru kırdı. Senaryosunu Şafak Sezer'in yazıp başrolünde oynadığı film; 24 günde 1 milyon 698 bin 157 kişi tarafından izlenerek 203 milyon 101 bin TL hasılat elde ederek yılın en çok hasılat yapan komedi filmi oldu. Film; Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsviçre, Fransa, Norveç, İsveç, Azerbaycan ve Birleşik Krallık'ta da gösterimde...