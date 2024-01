Kolpaçino’nun bu kadar tutacağını düşünmemiştik

Kolpaçino'nun özel bir izleyici kitlesi var. 'Devamı ne zaman gelecek?' diye soruyorlar sürekli. Ben serinin başından beri varım. Daha şimdiden 5'incisini soruyorlar. Bu kadar ilgi göreceğini hiç düşünmemiştik.Filmde öne çıkan sahneler sürekli değişiyor. O sahneler de sosyal medyaya düşünce büyük ilgi görüyor. n Ferhan Şensoy ekolünden geliyorum. Tuncel Kurtiz, Erol Günaydın, Münir Özkul gibi ustalarımızla çalışma imkânım oldu. 38 sene geçti. Bizim nesle göre bu metinler, bu üsluplar, bu komedi tarzı algılamakta zorlandığımız metinler. İçine girdikçe adapte olduk tabi ama sonuçlarını düşünemedik.İbrahim Tatlıses hayranıyım. Tanıştığımda çok heyecanlanmıştım, tedirgin olmuştum. Onların orada bulunmasının bize kattığı heyecan vardı.İdeallerine göre çalışmak her zaman mümkün değil. Seyirci sizi hep aynı rolde görmek, biz ise farklı rollerde oynamak istiyoruz. Ama çoğu zaman seyirci kilitliyor. Yine toplumun beklentisine yöneliyoruz.Galamız çok güzeldi. Kalabalık bir seyirci grubu vardı. Yapımcımız Polat Yağcı her detayı düşünmüştü. Çekimlerimiz de çok güzel geçti. Şafak abi her sürecinde yanımızdaydı. Oyuncu koçluğu da yaptı. Hakkını ödeyemem, çok yardımcı oldu bana.Kıymetli isimlerle bir arada olmak bizi heyecanlandırdı. Televizyonlarda gördüğümüz isimlerle aynı sette olmak büyük mutluluktu.Şafak beyle yaklaşık 20 yıldır ailece görüşüyoruz. Oyunculuk maceram Şafak abiyle başladı. Bizden bir şey olmaz der dururdum. Gel dedi bir gün. İlk Kolpaçino'da rol aldım. Sonra Kutsal Damacana ve Ketenpere'de Şafak abiyle rol aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam'la beraber 150 bölüm dizi kariyerim var.Büyük bir sağlık grubunun yöneticilerinden biriyim. İşimi aksatacak bir şey yapmıyorum. Yediğim ekmeğin hakkını vermeye çalışıyorum.Çalıştığım şirketin genel müdürü bir gün beni çağırdı, sizden özel bir ricam var dedi. Kombi için para verdim, kombimi de takmıyor paramı da vermiyor. Bu davudi sesinle arar mısın bir de sen konuş dedi. Aradım yarım saat içinde ya parayı yatır ya da kombiyi getir dedim. 15 dakika sonra parayı yatırdı adam.16 Şubatta vizyona girecek C Takımı diye bir sinema filmim var. Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir ve Turgay Tanülkü ile birlikte oynadık.Ben dördüncü filmde seriye dâhil oldum. Keyif aldığım bir filmdi. Bir sahnenin 995 milyon kez tıklandığını gördüm, inanamadım. Filmimiz 441 bin izleyiciyle açıldı. Bu da son dönemlerdeki en yüksek rakam. Buna imza attığımız için çok mutluyuz.Aydemir Akbaş gibi önemli bir oyuncuyla çalışmanın da gururunu yaşadım. Sinema filmleriyle hatırlanır ama Aydemir abi Türk tiyatrosunun çok kıymetli isimlerinden biridir. Bu yaşında bu performansı göstermesi örnek bir duruştu.Her anında vardı. Oyunculara çok yardımcı oldu. Şafak arızadır diye dalga geçilen yerler de var ama o arızanın filme hizmet eden bir tarafı vardı.Ömer abi ambulans gibi adamdır. Kimin derdi olursa Ömer abiyi arar.1991'de konservatuvara girdim. Benim kariyerim Atv'de Seray Sever'le başladı. Sabah şekeri olarak program sunmuştuk. O dönem öyle bir furya vardı. Sonra Çiçek Sokağı'yla devam ettim. Umut filminde oynadım. Bir yerde güldüren çocuğun diğer tarzda ağlatmasını da seviyorum.Filmimiz çok iyi gidiyor. Filmlerim içinde en iyi yorumları alan filmim olabilir. Kulaktan kulağa tavsiye edilen bir film oldu. 4 yıldır sinema için bir şey yapmamıştım. Özlem de var. Seyircimiz de sağ olsun özlemiş.Genelde erkek ağırlıklı filmler yazdım. Bu kez kadın erkek karakterin dengeli olduğu ilk filmim. Komedisi ağır basan bir romantik komedi.Yıllardır iyi kadın karakter yazmak konusunda isteğim vardı. Bu filmde buna odaklandım. Yasemin (Sakallıoğlu) de sağ olsun bana karakter oluşturmamda kolaylık sağladı.Bazı insanlarla 10 yılda 10 dakika ileri gidemezsiniz ama bazılarıyla da 10 dakikada 10 yıl ileri gidersiniz. Yasemin de öyle oldu benim için. 8 ay kadar önce yakın arkadaş olduk. Dünyanın en düzgün en tatlı en merhametli sözünün eri bir insan. Kendisiyle çalışmaktan çok mutluyum. Kamera arkasındaki bu uyumumuz filme de çok yansıdı. İyi bir uyum yakaladık. Ama eli çok ağır. Bana tokat attığı bir sahne var. Yarım saatte çekebildik, 20 tekrar aldık. Dişimi çektirecek kadar uyuştuğunu hissettim, balyoz gibi vurdu. Yangın tüpünü sırtıma vurarak yangını söndürdüğü sahnede sırtım mosmor oldu. Onun da çok aksiyon sahnesi var, o da mosmor oldu eşitlendik.Filmi yurt dışında da yurt içinde de seyirciyle beraber izlemek beni inanılmaz mutlu etti. Seyirciyle beraber gülme duygusu çok güzel.Kendisine torpil geçmeyen tek yazar ben olabilirim. Bu kariyeri yaparken elimi başkası için cömert kullandım. Bu benim 6. filmim. Son iki filmimi de yönettim. Benim önceliğim yazarlık. Yönetmenlik ve oyunculuktan önce yazarlık. Hikâyenin gereğini yazıyorum. Ekibimdekiler bile en çok şakayı ona yazmışsınız derler. Ben paslaşmayı daha çok severim.Komedyen olmamın en temel sebebi hayatımdaki tüm güçlüklerin üstesinden komediyle geliyor olmam. İyi metinleri yorgunken daha depresifken yazdığımı fark ettim, acıdan beslendiğim anlamına gelmesin. Keyifli olduğumda da iyi bir şey çıkarabilirim ama depresifken bilakis oturup yazarım, iyi bir şey çıkacağına eminimdir.Sadece yazıp yönetip hiç oynamamak ya da sadece yazdığım versiyonları da denemek istiyorum.İlk filmi yaparken bu kadar gergin olmuyorsun. Seni kabullenmiş, mizah tarzını benimseyen bir kitle var. Sinemaya seyirci getirmek gerçekten kolay değil. Popüler komedi yapan insanlarız. Sevilmek büyük beklenti yaratıyor seyirciye karşı, büyük sorumluluk hissediyorsunuz.Senaryo yazarken eşime danışıyorum. Psikolog olmasının yanı sıra senaryodan da en az benim kadar iyi anlayan biri. Karakterlerimi oluştururken, beni çok güzel yönlendiriyor. Biz çok uzun yıllardır beraberiz. 23 yıllık birlikteliğimiz var, 6 yıldır evliyiz. Mutlu evlilik için karı kocanın iyi arkadaşlık kurması gerektiğini düşünüyorum.Evlilik zor bir şey bence. Doğru kişiyi bulmak çok önemli. Herkesin yanındaki insanın 5 senesini görmesi gerekiyor. 5 yıl sonra nasıl biri olur diye düşünmek fayda sağlar. Her evlilikte aşkın yanında mantık olmalı. Çocuk yapmak için de öyle. Aşık olduğun kişinin iyi bir anne ya da baba olacağını öngörebilmek çok önemli.Ben büyük aile seviyorum. Anneanneler babaanneler dedeler kalabalık sofralar en sevdiğim şey. Geleneksel bir adamım o anlamda. Oğlumun dedesiyle anneannesiyle geçirdiği vakti hiçbir şeye değişmem.Oğlum 2.5 yaşında. Annesine benziyor tip olarak ama konuşma davranış aynı ben.