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Giriş Tarihi: 16.1.2023

Köpeği ameliyat oldu

Köpeği ameliyat oldu
Şarkıcı Levent Dörter, Dilan Çıtak ile evlendikten sonra ilk kez İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Şarkıcının, evlilik sonrası kilo aldığı gözlendi. Levent Yüksel'in 'Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk' şarkısını seslendiren Dörter, 'Bak, yüreğime bak' sözlerini 'Bak, göbeğime bak' olarak değiştirerek dinleyicileri güldürdü. Gecede gözler Dilan Çıtak'ı aradı. Dörter, köpekleri Teo'nun acil olarak apandis ameliyatına alındığını belirterek, "Dilan, Teo'nun başından ayrılmıyor. Bu yüzden bu gece onu misafir edemedik" dedi.
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Köpeği ameliyat oldu
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