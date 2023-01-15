Köpeği ameliyat oldu

Şarkıcı Levent Dörter, Dilan Çıtak ile evlendikten sonra ilk kez İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Şarkıcının, evlilik sonrası kilo aldığı gözlendi. Levent Yüksel'in 'Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk' şarkısını seslendiren Dörter, 'Bak, yüreğime bak' sözlerini 'Bak, göbeğime bak' olarak değiştirerek dinleyicileri güldürdü. Gecede gözler Dilan Çıtak'ı aradı. Dörter, köpekleri Teo'nun acil olarak apandis ameliyatına alındığını belirterek, "Dilan, Teo'nun başından ayrılmıyor. Bu yüzden bu gece onu misafir edemedik" dedi.