Köpek Bal, suçluların peşinde

Merakla beklenen 'Dikkat Köpek Var' filminin fragmanı yayınlandı. Yönetmenliğini Ece İşbilen Dağ-Deniz Cem Dağ'ın yaptığı, senaryosunu Memet Güzelbeyoğlu ve Caner Yalçın'ın yazdığı filmde eğitimli köpek 'Bal'ın, gizli polis teşkilatına girmesi ve suç örgütünün peşine düşme maceraları anlatılıyor. Absürd komedi ve yeni nesil aksiyon dolu öğeleri içinde barındıran 'Dikkat Köpek Var', 30 Aralık'ta vizyonda. Son günlerde sokak hayvanları ve barınaklarla ilgili yaşanan tatsız olaylar sonrası filmin başrol oyuncularından Nusret Toplar, "Sinema filmimizde köpeğin ırkına, boyuna, duruşuna değil de eğitimine, yetiştirilme biçimine bakılması gerektiğinin vurgusunu yapıyoruz" dedi.