Haberler Günaydın Haberleri Köpek Bal, suçluların peşinde
Giriş Tarihi: 17.12.2022

Köpek Bal, suçluların peşinde

Köpek Bal, suçluların peşinde
Merakla beklenen 'Dikkat Köpek Var' filminin fragmanı yayınlandı. Yönetmenliğini Ece İşbilen Dağ-Deniz Cem Dağ'ın yaptığı, senaryosunu Memet Güzelbeyoğlu ve Caner Yalçın'ın yazdığı filmde eğitimli köpek 'Bal'ın, gizli polis teşkilatına girmesi ve suç örgütünün peşine düşme maceraları anlatılıyor. Absürd komedi ve yeni nesil aksiyon dolu öğeleri içinde barındıran 'Dikkat Köpek Var', 30 Aralık'ta vizyonda. Son günlerde sokak hayvanları ve barınaklarla ilgili yaşanan tatsız olaylar sonrası filmin başrol oyuncularından Nusret Toplar, "Sinema filmimizde köpeğin ırkına, boyuna, duruşuna değil de eğitimine, yetiştirilme biçimine bakılması gerektiğinin vurgusunu yapıyoruz" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Köpek Bal, suçluların peşinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA