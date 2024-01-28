‘Kuaförümün yeteneğini yeni fark ettim’

ŞArkıcı Berdan Mardini, Bahçeşehir'de bir mekanda sevenleriyle buluştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mardini, "1 Şubat'ta yeni şarkımız çıkacak. Söz ve müziği kuaförüme ait. Kuaförümün yeteneğini yıllar sonra fark ettim. Çok büyük bir sürpriz var ama anlatamam. Çok gündem olacak bir şarkı ve klip geliyor" dedi. Mardini çıkarmış olduğu kozmetik markasına gelen yorumlarla ilgili de "Geri dönüşler çok güzel. Herkes paylaşıyor, ünlüler de dahil. Bir de kulaktan kulağa dolaşıyor markam. Çok mutluyum" diye konuştu.