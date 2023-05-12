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Giriş Tarihi: 13.5.2023

Küfürlü şarkısı gençleri olumsuz etkiliyor

Rapçi Berkcan Güven’in izlenme rekorları kıran ‘B.S.G.’ isimli şarkısı, başına dert açtı. Müzik eleştirmeni Özcan Beylan, ünlü rapçiyi, Türk bayrağının değerini zedelediği ve küfürlü sözleriyle şarkıyı dinleyen gençlerin psikolojisini olumsuz etkilediği gerekçesiyle savcılığa şikayet etti

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Küfürlü şarkısı gençleri olumsuz etkiliyor
Rapçi Berkcan Güven, 29 Ocak 2021'de 'B.S.G.' isimli şarkısını yayınladı. Kısa sürede 10 milyon kişi tarafından izlenen şarkının sözleri ünlü rapçinin başına bela oldu. Müzik eleştirmeni Özcan Beylan, radarına takılan şarkı hakkında savcılığın yolunu tuttu.




SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Müzik eleştirileri yapılan bir sitenin genel yayın yönetmenliğini yapan Beylan, Berkcan Güven hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatı aracılığıyla savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde ünlü rapçinin klibinin küfürlü olduğunu belirterek, klipte Türk bayrağının da kullanıldığını ve videonun kontrolsüz şekilde her mecrada her yaştan kişiye ulaştırıldığını vurguladı. Küfür barındıran bu şarkıyı dinleyen çocuk ve gençlerin küfür içerikli, cinsiyetçi ve çoğunlukla saldırgan nitelikteki sözlerden olumsuz etkilendiğinin altınin çizildiği dilekçede, Türk bayrağının da alakasız şekilde kullanıldığı yer aldı. Ayrıca Güven'i sosyal medyada binlerce gencin de takip ettiği ve yaşları gereği rol model olarak gördükleri, bu nedenle olumsuz etkilendikleri vurgulandı. Beylan'ın şikayeti sonrası ünlü rapçi hakkında soruşturma başlatıldı.

TÜRK BAYRAĞININ DEĞERİNİ ZEDELİYOR
Siber zorbalığa da değinilen dilekçede; elektronik ortamda birinin diğerlerine yönelik aşağılama, taciz, tehdit, utandırma ve dışlama gibi eylemleri kapsayan ve her gün binlerce gencin zarar gördüğü bir kavram olduğu aktarıldı. Güven'in de şarkı sözlerinin ve sosyal medya paylaşımlarının kamusal alanda psikolojik olarak zarar verici şekilde olduğu kaydedildi. Güven'in Türk bayrağının manevi değerini zedelediği gerekçesiyle cezalandırılması talep edildi.

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Küfürlü şarkısı gençleri olumsuz etkiliyor
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