Kuruluş Osman ezberleri bozacak yeni bölümüyle ekrana geliyor

İSMİHAN SULTAN'IN OYUNLARI

Osman Bey ve Nayman'ın teke tek dövüş için ordularıyla birlikte bir araya geldiğini öğrenen İsmihan Sultan bu çekişmeden karlı çıkmayı planlayan isimdir. Osman Bey ve Nayman savaşırken İsmihan Sultan ise kalanları paylaşmak için nasıl bir oyun kuracaktır?