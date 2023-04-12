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Giriş Tarihi: 12.4.2023 07:24 Son Güncelleme: 12.4.2023 07:41

Kuruluş Osman ezberleri bozacak yeni bölümüyle ekrana geliyor

atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, nefesleri kesecek 121. bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Kuruluş Osman’da Osman Bey, Nayman’la teke tek karşılaşırken, İsmihan Sultan ise bu çatışmadan karlı çıkmayı planlayarak bir oyun kuracaktır. Osman Bey ve Nayman’ın çekişmesi nasıl sonuçlanacaktır?

Kuruluş Osman ezberleri bozacak yeni bölümüyle ekrana geliyor

Nayman, Osman Bey'e bir teklifte bulunmuştur, teke tek dövüşeceklerdir. Eğer Osman Bey yenerse Nayman'ın nökerleri ve Moğol tehlikesi Uçlar'dan çekip gidecektir. Eğer Nayman yenerse Beyler ve Alplar Nayman'a biat edecektir. Osman Bey, Nayman'la teke tek savaşmaya giderken her ihtimali gözeterek Bala Hatun'la helalleşir, büyük düşünü o'na emanet eder.

OSMAN BEY, AKTEMUR BEY'E TEPKİLİ!

Osman Bey, Aktemur Bey'in Kargın Obası'nın postuna oturduğunu haber alır. Osman Bey'in verdiği tepki karşısında Aktemur Bey nasıl kararlar alacaktır?

NAYMAN'IN PLANI NASIL SONUÇLANACAK?

Nayman, Osman Bey'i yeneceğinden çok emindir. O Uçlar'a hükmedecek fakat Osman Bey bunu göremeyecektir. Nayman'ın planı işleyecek midir? Boynu Nayman'ın kılıcıyla karşı karşıya kalan Osman Bey bu cendereden çıkabilecek midir?

ALPLARIN HAZIRLIĞI

Alplar hummalı bir hazırlık içindedir. Her şey Nayman'la olan teke tek dövüş içindir. Her ihtimale karşı hazırlıklı olan Osman Bey'in ordusu, teke tek savaş halinde ne yapacaktır?

İSMİHAN SULTAN'IN OYUNLARI

Osman Bey ve Nayman'ın teke tek dövüş için ordularıyla birlikte bir araya geldiğini öğrenen İsmihan Sultan bu çekişmeden karlı çıkmayı planlayan isimdir. Osman Bey ve Nayman savaşırken İsmihan Sultan ise kalanları paylaşmak için nasıl bir oyun kuracaktır?

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Kuruluş Osman ezberleri bozacak yeni bölümüyle ekrana geliyor
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