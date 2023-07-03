Kurye ‘çarptı’ dedi Melisa Tatlıcı inkar etti

Merhum işadamı Şeyhmus Tatlıcı'nın kendisi ile aynı ismi taşıyan oğlu Şeyhmus Tatlıcı'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Melisa Tatlıcı'nın trafik kazasına karıştığı ortaya çıktı. Etiler'de çocuğunu okula bırakan Tatlıcı, aracıyla geri geri giderken arkada bulunan motosikletli kuryeye çarptı. İddiaya göre çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Bülent K., (47) ezilmekten son anda kurtuldu.İddiaya göre araçtan inen Melisa Tatlıcı, yerde yatan Bülent K.'ya "Geri geri gelip çarpmış olsam bile suçlu sensin" diyerek bağırmaya başladı. Ardından polise ve ambulansa haber verdiğini söyleyen Tatlıcı, olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen ambulansla birlikte hastaneye kaldırılan Bülent K.'nın bacağında, ayak bileğinde kırık ve lif bağlarında yırtılma tespit edildi.Ameliyata alınan motosiklet sürücüsüne iki adet platin takıldı. Ayağı alçıya alınan Bülent K., 5 gün tedavi altında kaldıktan sonra taburcu oldu. Sağlığına 8 ay sonra kavuşacağını öğrenen Bülent K., hastaneden çıkar çıkmaz Melisa Tatlıcı'nın kendisine çarptığını iddia ederek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Etiler Polis Merkezi'nde ifadesi alınan Melisa Tatlıcı, geri geri giderken kimseye çarpmadığını, trafik kurallarını ihmal etmediğini ileri sürdü.Tatlıcı, "Hızlı gitmesi nedeniyle ani fren yapmış ve yere düşmüş. Ben çarpmadım, kendisi düştü. Olay yerinde olmam nedeniyle kendisinin sağlık durumunu kontrol ettim ve ambulans çağırdım. Maddi menfaat temin etme amacıyla kusurum olmamasına rağmen hakkımda şikayetçi olduğunu öğrendim" diyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.