Kutoğlu’nu, onur locasında ağırladılar

Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer ve eşi Katharina Nehammer, Viyana'da yaşayan ünlü modacı Atıl Kutoğlu ile Hofburg Sarayı'nda düzenlenen Askeri Balo'da bir araya geldi. Kutoğlu'nun Viyana'nın merkezinde bulunan butiğini sık sık ziyaret edip yeni kreasyonlarından siparişler veren Katharina Nehammer, bu tasarımlarla özel davetlere katıldı. Kısa sürede Kutoğlu ile yakın dost olan Nehammer, ünlü modacıyı balodaki onur locasında ağırladı. Kutoğlu, gecede Şansölye Nehammer ve eşiyle sohbet edip fotoğraf çektirdi. Katharina Nehammer, giydiği Atıl Kutoğlu kreasyonlarını, önümüzdeki haftalarda, modacıyla birlikte organize edecekleri yardım amaçlı etkinlikte açık arttırmayla satılmak üzere bağışlayacağını açıkladı.