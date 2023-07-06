Kuveytli fenomen artık İstanbullu oldu

Uzun yıllar Londra'da yaşayan Kuveytli şarkıcı ve fenomen Rawan Bin Hussain, İstanbul'dan ev aldı. Sürekli İstanbul'a gelip giden şarkıcı artık her defasında otellerde kalmayacak, deniz manzaralı evinde konaklayacak.Ataköy'de konakladığı JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea'nin yanındaki daireleri çok beğenen şarkıcı, Sea Pearl'den bir daire satın alarak "Artık güvenle ve rahatça yaşayabileceğim bir evim oldu" diye paylaşım yaptı. Dijital platformda bir dizisi yayınlanan Rawan, evi satın aldığı sözleşmeyi imzaladığı anları da sosyal medyasından paylaştı.Yaklaşık 7.3 milyon takipçisi olan, Dubai'nin en etkili kadını seçilen Rawan, geçtiğimiz aylarda Zincirlikuyu'da bir otelde düzenlenen düğüne katılmış, "Hep bir Türk düğününe katılmak istemiştim" diyerek Berkay'ın sahne aldığı törenden videolar paylaşmıştı. 1996 doğumlu olan ünlü yıldız, şarkıcılık ve modelliğin yanı sıra oyunculuk, güzellik uzmanlığı, influencer'lık ve editörlük gibi meslekler de yapıyor.Kuveyt'in Brooke Shields'i olarak bilinen Hussain, 2020 yılında çocuğunun da babası olan o zamanki eşi Mohammed Youssef Migariaf'a Londra'da saldırdığı iddiasıyla suçlanmıştı. Rawan, hem Arap basınında hem de İngiliz basınında "Beni aldatan eşimden boşandığım için mutluyum. Kızım onsuz daha rahat ve mutlu büyüyecek" şeklindeki açıklamalarıyla dikkat çekmişti.