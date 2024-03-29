‘Lan’ kelimesinin rahatsız edeceğini düşünmedik’

'LAN' şarkısı ile dünya listelerinde üst sıralarda yer alan Zeynep Bastık, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Annesiyle birlikte sabah yürüyüşü sonrası kahvaltı yapan Bastık, "Lan', güvendiğimiz bir şarkıydı ama bu kadar büyük bir başarı beklemiyorduk. Global alanda böyle bir etki yaratması Türkiye ve bizim için güzel bir başarı. Çok mutluyuz ve gururluyuz. İki hafta içinde olduğu için her şey, şoku atlatabilmiş değiliz" diye konuştu. Ünlü şarkıcı 'Lan' kelimesine yapılan eleştiriler hakkında da "Şarkının başka bir ismi olamazdı. Şarkı ismiyle geldiği için insanları rahatsız edeceğini düşündüğümüz bir kelime olmadı. Zaten güzel geri dönüşler alıyoruz. Bence her şey olması gerektiği gibi" dedi.