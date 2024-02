‘Lohusa, kadınlardan çok babaların filmi’

a Para'da Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programında bu hafta Lohusa filmi oyuncuları Gupse Özay ve Alper Baytekin ile Kuruluş Osman dizisi oyuncusu Çağrı Şensoy ve oyuncu eşi Buse Arslan konuk olarak yer aldı.Su gibi geçen bir setti. Unutmayacağımız bir çalışma dönemiydi. Martta kalemi elime aldım, 5 ayda yazdım. Çok hızlı yazdım. Anlatacak çok şeyim varmış herhalde.Kızım doğdu, o perişanlık dönemi azalmaya başladı, 3'üncü 4'üncü aydan sonra yazmaya başladım. Ben duramam hiç, hiç bir şey yapmasam da resim yaparım. Odaklanma süreci zordu ama bitti.Başka iki film yazıyordum ama çocuğumdan dolayı yazamıyorum durumuna geldim ben de bu durumu yazayım dedim. Çok da şahane bir set ortamımız vardı. Egosuz oyuncular ve çalışanlar olarak film iyi olsun diye uğraştık. İşimi yaptım gitti, ben iyi olayım da gerisi önemli değil diye bir durum yoktu.Yönetmenimiz Kıvanç Baruönü'nün de büyük katkısı var tabi ki. Sevdiğim isimlerle çalışmayı çok severim. Yönetmen senarist ilişkisinin sağlıklı olması gerektiğini düşünüyorum. Ya Onur Bilgetay'la çalışacaktım ya da Kıvanç hocayla. Hangisi müsaitse onunla çalışacağım diye totem yapmıştım. Kıvanç hoca müsaitti, birlikte çalıştık.Eşim Barış daha rahattır. Filmdeki baba, genel babaları temsil eden bir koca. Filmi izleyince çok etkilendi Barış. Çok mutlu oldum, onu etkilenmiş görünce. Sinema salonlarında yüzde 50 erkek var, erkekler çok sahiplendi. Çok mutluyuz bu yüzden. Kadınlarla beraber babaların, eşlerin izlemesi gerekiyor. Yani kadın filmi değil babaların filmi bu. Eğitim için bile gitmeleri gerekiyor.Öğretici komedi demiş bir izleyici bu film için. Çok hoşuma gitti.Yardıma ihtiyacım yok çok güçlü bir kadınım duygusuna çok kapılıyorum, halbuki yorgunum bana yardım eder misin cümlesini kurmak her iki tarafa da iyi gelecek. Babalar çünkü 'Düşünemiyorum söyleseydin' diyor. Anneler korkmayın paylaşın yardım isteyin. Eksik olmak değil bu. Her anne mükemmel olmak zorunda değil. Sosyal medyada 5 çocuk doğurdum diyen anneler var ya, ikinci gün partilerde falan. Bu durum, perişan haldeki anneleri çok üzüyor.O yüzden bu film, herkese iletişim kurun demek istiyor. Lohusalık zor bir süreç. O dönemin iyi geçmesi için elimizden geleni yapalım diyoruz.Psikologlarla konuştum, yanlış yönlendirmek istemem tabi ki. Ben çocukluğumdan beri gözlemi yüksek olan biri olduğum için çok dikkat ediyorum. Bir anneyi anlatırken diğer anneleri görmezden gelmiyorum. Mükemmeli yok bunun. Mutlu anne mutlu çocuk diye bir durum var. Bunu anlatmaya çalışıyorum, bakıcısı olan kötü annedir diyorlar, öyle bir şey yok.Kötü senaryo ihtimallerini ciddiye alan bir beynim var. Emziği yutabileceğini düşünüyorum mesela. Korkuyu üretiyor beyin ve o ihtimali değerlendirmemezlik edemiyorum. O yüzden uyuyamadım.Barışla biz çok eğlenen bir çiftiz. Beraber bir komedi yapmayı hayal ediyoruz. Eşimle yeniden aynı filmde olmayı çok isterim. O benden daha komik. Duruş yakışıklı olunca komedisi yokmuş gibi duruyor ama gördüğüm en komik biri. Türkiye'de öyle yok bir insan.Lohusalığa dair hiçbir bilgim yok. Kariyerim boyunca içinde bulunduğum en iyi setti. Sahnem olmasa bile sete gidiyordum, çok güzel bir enerji vardı. Garip bir atmosferin içinde buldum kendimi. Kimse kimseye ego yapmıyordu.Yönetmenimiz Kıvanç Baruönü'nün, bir kere daha düşük enerjiyle geldiğini görmedim sete. Yönetmenimiz enerjisi çok yüksek olunca o da size yansıyor tabi.Ben de panik biriyim ama uzun zamandır çocuklarla çalışıyorum ama baba olunca daha başka duygularım olacaktır herhalde. Filmdeki Onur gibi olabilirim bazı konularda. Film benim için bu konuda staj gibi oldu.Seyircili izlemeymiş gibi herkes alkışlıyor film bittikten sonra. Çok müthiş bir şey. Salonda bu durumları birebir yaşamış olan çok insan var ki, çok eğleniyorlar.Ben bir oyun arayışı içindeydim. Ayşegül Aydemir'e oyun aradığımızı söyledik. O da tek kişilik bir oyun yazdı.Sahnede tek olmak zor bir şeymiş. Oyunu Çağrı yönetiyor. Zor bir süreçti aslında. İstediklerinde diretti, seyirciyle buluşunca tamam dedim. Seyircinin enerjisi muhteşem.Evde iş konuşuyoruz. Çağrı eğer mutfağın tezgâhına oturmaya başladıysa oyuna çok az kalmış demektir.Birlikte üretebiliyor olmak çok güzel. Keşke birlikte oynasak yine. Hatta oynamak oyun yönetmesinden daha keyifli. Sürekli beraber olmaktan sıkılmıyoruz, sıkılmaya vaktimiz yok.Çağrı, gündüz sette akşam oyun provalarında. Yeni bir oyun çıkarıyor.Ünlülerden arkadaş olmaz tezini çürüttük, bakın koca bile oldu. İnsan bu kadar âşık olunca bu aşkın bir meyvesi olsun istiyor. Doğru zamanda olur diye düşünüyoruz.Rüşvetsiz uyanmıyorum. Güzel kahvaltı hazırlar Çağrı.Temizlik hastasıydım ama bıraktım. Çok zor oldu ama bıraktım. Tiyatroda da seyircilerin koltuğunda bir şey varsa silen bir tiptim.Ayşegül Aydemir benim annem, iyi de bir yazardır. 'Schröndinger'in Öteki Kedisi' adlı oyunu sahnelemeye başladık. Ben yönetiyorum, Buse oynuyor. Yetişkinler için bir fabl diyebiliriz.Konservatuvardan mezun olduğumdan beri kurduğumuz özel bir tiyatromuz var. 18. yıldayız. 10 oyun yönettim.İnsan eşini teoride yönetemez. Sahnede bazı kimliklerden soyunmuş olmak gerekiyor. Sevdiğin insanla bir şey üretebilmek çok güzel bir düş. Hayatta daha ne olsun. Başıma gelebilecek en güzel şeylerden biri. Yarasız atlattık.Kuruluş Osman 5. sezonunda. Başından beri içinde yer aldığım bir iş. Ne yaptığımızı iyi bildiğimiz işimizi öğrendiğimiz bir noktaya geldik. Cerkutay, seyircinin çok sevdiği bir karakter oldu. Çok da güzel dönüştü karakter. Her bir yolculuğu yaptım 5 sezonda.Dizinin dünyada karşılık alması çok sevindirici. En son Türkmenistan yolculuğumuz oldu dehşet içinde kaldım. Tanzanya'da bile hayranımız olacağı aklıma gelmezdi.Aksiyonu çok sevdim uzun zamandır kostüm giyiyorum ama artık ben de bir gömlek giyip bir kafede dertleşeyim artık. Gömlekli roller üzerine enerji yayıyorum.Dizilerde oynamayan konservatuvardan yeni mezun öğrenciyken Salih Bademci ile beraber yapmak istediğimiz bir prodüksiyonu çıkarmak istediğimizde biz bunu nasıl yapacağız diye düşünüyorduk. Kim dizi yapıyorsa o kredi çekip oyun yapıyorduk. Kredileri ödeyerek tiyatroyu ayakta tutmaya çalıştık ve artık yıllar sonra kredi çekmeden tiyatro yapabilen bir ekibiz. Bu güzel bir başarıdır. Herkes kendi alanında yaşamaya ve güçlenmeye devam ediyor. Ben ilk ve ikinci kredimi tiyatro için çektim hayatımda. Acı hazın öz anasıdır demiş şair, iyi ki o zorlukları çekmişiz ki buralara gelmişiz.