Londra’da ülkemizi temsil edecek

BU yıl 1-25 Haziran tarihlerinde Londra'da gerçekleştirilecek Londra Tasarım Bienali kapsamında düzenlenecek etkinliklerde Türkiye'yi sanatçı ve mimar Melek Zeynep Bulut'un 'Açık Yapıt' projesi temsil edecek. Daha önce 28 Şubat temalı 'Böyle Daha Güzelsin' sergisindeki 'Yara' enstalasyonuyla dikkati çeken sanatçının güç, iktidar ve sınır kavramlarını tartıştığı projesi, bienalin 'Küresel oyun: İş birliklerini Yeniden Eşleme' temalı etkinliğinde Türkiye Pavyonu'nda sergilenecek. "Çok sıkı çalıştık, harika bir iş çıkardık. Ülkemizi Londra'da temsil edecek olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum" diyen Bulut, 'Açık Yapıt' eseriyle ilgili şu tanımlamayı yaptı: "Açık Yapıt; 'eşik, dönüşüm' metaforlarının etrafında şekillenir; insanlık tarihi boyunca görülen güç, sınırları belirleme, toplumsal hiyerarşi kavramları üzerindeki tartışmayı temel alır. Tasarımcı burada tamamen geri çekilmiştir, bir form oluşturmaz, insanlık tarihi boyunca yerleşmiş formlar konuşulur, tasarımcı yalnızca ona aracılık eder."