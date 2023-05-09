Haberler Günaydın Haberleri Londra’da ülkemizi temsil edecek
Giriş Tarihi: 10.5.2023

Londra’da ülkemizi temsil edecek

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Londra’da ülkemizi temsil edecek
BU yıl 1-25 Haziran tarihlerinde Londra'da gerçekleştirilecek Londra Tasarım Bienali kapsamında düzenlenecek etkinliklerde Türkiye'yi sanatçı ve mimar Melek Zeynep Bulut'un 'Açık Yapıt' projesi temsil edecek. Daha önce 28 Şubat temalı 'Böyle Daha Güzelsin' sergisindeki 'Yara' enstalasyonuyla dikkati çeken sanatçının güç, iktidar ve sınır kavramlarını tartıştığı projesi, bienalin 'Küresel oyun: İş birliklerini Yeniden Eşleme' temalı etkinliğinde Türkiye Pavyonu'nda sergilenecek. "Çok sıkı çalıştık, harika bir iş çıkardık. Ülkemizi Londra'da temsil edecek olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum" diyen Bulut, 'Açık Yapıt' eseriyle ilgili şu tanımlamayı yaptı: "Açık Yapıt; 'eşik, dönüşüm' metaforlarının etrafında şekillenir; insanlık tarihi boyunca görülen güç, sınırları belirleme, toplumsal hiyerarşi kavramları üzerindeki tartışmayı temel alır. Tasarımcı burada tamamen geri çekilmiştir, bir form oluşturmaz, insanlık tarihi boyunca yerleşmiş formlar konuşulur, tasarımcı yalnızca ona aracılık eder."
ARKADAŞINA GÖNDER
Londra’da ülkemizi temsil edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA