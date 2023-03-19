Macıas’tan Şahin’e ortak konser teklifi

SelamiŞahin, önceki gün Etiler'deydi. Cezayir asıllı şarkıcı Enrico Macias, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra Paris'te; aralarında Ajda Pekkan, Selami Şahin, Mustafa Sandal, Zerrin Özer, Coşkun Sabah ve Arif Sağ'ın da yer aldığı 35 sanatçı ile yardım konseri düzenlemişti. Kahramanmaraş merkezli depremlere de duyarsız kalmayan Macias, geçtiğimiz günlerde yeniden bir yardım konseri düzenleyeceğini açıklamıştı. Selami Şahin, "Size bir teklif geldi mi? Yardım konserinde yer almayı düşünüyor musunuz?" soruları karşısında "Menajerim ile konuşacaklar. Olursa memnuniyet ve zevkle" yanıtını verdi.