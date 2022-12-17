Madrid’de Onur Seyit Yaran rüzgârı

İSPANYOLCA TEŞEKKÜR ETTİ

Onur Seyit Yaran, İspanya'da yazılı basına da konuştu. Başta Hola dergisi olmak üzere 10 ayrı dergi, ünlü oyuncuyla röportaj yaptı. İspanya'da gördüğü ilgi karşısında büyük mutluluk yaşayan Onur Seyit Yaran, duygularını bir sosyal medya paylaşımıyla da dile getirerek sevenlerine İspanyolca teşekkür etti: "Sayenizde İspanya'daki hayallerime her geçen gün daha çok yaklaşıyorum. Güzel ilginiz ve sevginiz için teşekkür ederim, görüşmek üzere."