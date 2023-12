Men Of The Year’da ünlüler çıkarması

GQ Türkiye Men Of The Year 2023'ün Samsung Galaxy ana sponsorluğundaki ödül töreni, önceki akşam The Ritz-Carlton, Istanbul'da gerçekleştirildi. Gecede, müzik, spor, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarındaki çalışmalarıyla yaşama özgünlük katan isimlere ödülleri takdim edildi. Şükrü Özyıldız'ın sunuculuğunu yaptığı, Ece Sükan'ın kırmızı halı röportajlarını gerçekleştirdiği gece cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya getirdi. Hemington, Peugeot, Brothers ve Organics'in de destek verdiği Geceye katılanlar arasında Defne Samyeli, Berk Oktay- Yıldız Çağrı Atiksoy, Gökçe Bahadır, Kenan Doğulu, Doğu Demirkol da vardı.'Yılın Göz Alıcı Başarı Ödülü'nün kazananı Şener Şen ve 'Zengin Mutfağı'na ödülünü GQ Türkiye Yayın Direktörü Özgür Atanur takdim etti. Şener Şen "Bu yaşıma kadar öğrendiğim tek şey kötülerin ve güçlülerin her anlamda yaşama hakim olduğu bir dünyada yaşıyor olduğumuz. İyinin, doğrunun, güzelin hakim olacağı bir dünyayı ancak sanata ağırlık vererek yaşayabiliriz" sözleriyle büyük alkış aldı.'Yılın Komedi İnsanı' ödülünü alan Ata Demirer, "Şener Şen gibi bir usta buradayken konuşmak pek doğru gelmiyor. Hayatta en sıkıştığım anlarda Şener abiyi düşünmüşümdür. Onun filmlerini, disiplinini... Ben de insanlara umut olan, ilham veren filmler yazıp oynadığım zaman çok mutlu oluyorum" dedi.'Yılın Sporcusu' seçilen Mauro Icardi'ye ödülünü takdim eden Wanda Nara sahnede partnerinin mutluluğunu paylaştı.'Yılın Oyuncusu'; rol aldığı yapımlardaki başarılı performansıyla beğeni toplayan Selahattin Paşalı oldu. Paşalı'ya ödülünü İpek Bilgin verdi.Merve Abedan 'Samsung Moda Tasarım Ödülü'nü Raisa& Vanessa tarafından aldı.Can Aras 'Yılın Şefi' kategorisindeki ödülünü Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu'ndan aldı.Hafsanur Sancaktutan'ın sunumuyla 'Yılın Farkındalık Yaratan İş İnsanı Ödülü'nü İlkem Şahin alırken, 'Yılın Stil Sahibi' ödülünü Taro Emir Tekin aldı.Kadın Voleybol A Takımına 'Yılın İlham Veren Kadınları Ödülü'nü Kenan Doğulu takdim etti. 'Yılın Hype'ı ödülünü KÖFN aldı. Ödülü Zeynep Bastık takdim etti. 'Yılın Zamansızlık Ödülü'ne layık görülen Teoman'a ödülünü Ece Sükan takdim etti.