Merhum Şakir Eczacıbaşı’nın mirasından en büyük payı Saniha Sebla Eczacıbaşı aldı

AİLE FERTLERİ İTİRAZ ETMİŞTİ
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanı, işadamı Şakir Eczacıbaşı, 2010 yılında 81 yaşında vefat etti. Ardından Sulh Hukuk Mahkemesi, aileyi toplayarak Eczacıbaşı'nın bıraktığı mirası açıkladı. Ancak merhum işadamının eşi Saniha Sebla Eczacıbaşı, tüm mirasın kendisine kalması gerektiğini belirtince aile fertleri itiraz etti.
HUKUK MÜCADELESİNDE SON KARAR
Eczacıbaşı'na
ait olan onlarca bankadaki para, çeşitli illerde bulunan daireler, bankaların özel kasalarında bulunan kıymetli eşyalar nedeniyle davalar açıldı. Aile fertlerinin yıllardır verdiği hukuk mücadelesinde sona gelindi. Mahkeme, tüm mirası 120 pay olarak belirledi ve yarısı olan 60'lık kısmının eş Saniha Sebla Eczacıbaşı'na bırakılmasına hükmetti.
MİRAS AİLE ÜYELERİNE BÖYLE PAYLAŞTIRILDI
60 PAY/S.SEBLA ECZACIBAŞI
6 PAY / R. FARUK ECZACIBAŞI
6 PAY / F.BÜLENT ECZACIBAŞI
12 PAY / NÜKHET ECZACIBAŞI
6 PAY / ALIYE FÜSUN GÜRAN
4 PAY / DENİZ ALATLI
4 PAY / REFİKA BAŞKIR
4 PAY / S. PINAR ECZACIBAŞI
12 PAY / SAİME FİLIZ SARPER
3 PAY / ENGİN EGEMEN
3 PAY / MELİH EGEMEN