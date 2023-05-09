Merhum Şakir Eczacıbaşı’nın mirasından en büyük payı Saniha Sebla Eczacıbaşı aldı

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanı, işadamı Şakir Eczacıbaşı, 2010 yılında 81 yaşında vefat etti. Ardından Sulh Hukuk Mahkemesi, aileyi toplayarak Eczacıbaşı'nın bıraktığı mirası açıkladı. Ancak merhum işadamının eşi Saniha Sebla Eczacıbaşı, tüm mirasın kendisine kalması gerektiğini belirtince aile fertleri itiraz etti.Eczacıbaşı'naait olan onlarca bankadaki para, çeşitli illerde bulunan daireler, bankaların özel kasalarında bulunan kıymetli eşyalar nedeniyle davalar açıldı. Aile fertlerinin yıllardır verdiği hukuk mücadelesinde sona gelindi. Mahkeme, tüm mirası 120 pay olarak belirledi ve yarısı olan 60'lık kısmının eş Saniha Sebla Eczacıbaşı'na bırakılmasına hükmetti.60 PAY/S.SEBLA ECZACIBAŞI6 PAY / R. FARUK ECZACIBAŞI6 PAY / F.BÜLENT ECZACIBAŞI12 PAY / NÜKHET ECZACIBAŞI6 PAY / ALIYE FÜSUN GÜRAN4 PAY / DENİZ ALATLI4 PAY / REFİKA BAŞKIR4 PAY / S. PINAR ECZACIBAŞI12 PAY / SAİME FİLIZ SARPER3 PAY / ENGİN EGEMEN3 PAY / MELİH EGEMEN