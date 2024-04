Milli mücadele ruhu ‘Bizim Çanakkale’yle canlandı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın düzenlediği 24 Nisan Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yıldönümü törenleri için geri sayım başladı. Irmak Arıcı'nın seslendirdiği 'Bizim Çanakkale' şarkısı ise büyük zafer sonrasında Cumhuriyeti ilan eden birliktelik, dayanışma ve mücadele ruhunu yansıtan dizeleriyle milyonlarca kişiye 109 yıl öncenin coşkusunu yaşatıyor. Şarkının dizeleri, Çanakkale zaferine giden yoldaki kahramanlık, cesaret, dayanışma, birlik, fedakârlık ve mücadele ruhunu an be an yaşatıyor.Şarkının İdil Dizdar ve Sait Dağdeviren tarafından çekilen klibinde Arıcı, Türk bayrağının kırmızı ve beyaz renkleriyle bezenmiş kostüm ve aksesuarlarla yer alıyor. Dev Türk bayrağı görüntüsüyle başlayan duygusal klipte, Çanakkale Savaşı şehitlerinin fotoğrafları ve isimlerinin yazılı olduğu anıt izleyenleri gözyaşlarına boğuyor. Klip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ve Çanakkale şehitlerine yönelik minnet dolu bir anma mesajıyla son buluyor. Dijital görsellerin eşlik ettiği klipte, Arıcı'ya eşlik eden koro üyeleri de yer alıyor.