Milli yıldız Hande Baladın: Can güvenliğim yok çok korkuyorum

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu. Milli takımda yer alan başarılı voleybolcu Hande Baladın'ın şampiyon sevincine gölge düştü. Şampiyon olduktan 3 gün sonra sosyal medyadan tehditler alan Baladın, "Can güvenliğim yok" diyerek savcılığa koştu.İddiaya göre Instagram kullanıcısı M.N., ortada hiçbir tartışma yokken voleybolcuya, oynadığı takımına ve sponsor firmaya yönelik "Sizin isminizin kurtuluşu yok. Birinizden birine zarar vermezsem sizden beter olayım!" şeklinde paylaşımda bulundu. M.N., tehditlerinin seviyesini arttırarak devam etti.Dilekçesinde, şampiyonluğun hemen ardından tehditlere maruz kaldığını belirterek "Can güvenliğim yok. Sistematik bir şekilde mesaj atıyor. Korkuyorum" diyerek suç duyurusunda bulundu. Tehditlerin yer aldığı dilekçede, M.N.'nin 'tehdit' suçundan cezalandırılması talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başvurunun ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.Hande Baladın'a yönelik "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde korkunç ifadeler kullandı. Tehditlerin sonu gelmeyince durumun ciddiyetinden ve can güvenliğinden endişe duyan başarılı voleybolcu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.