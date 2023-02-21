‘Milyoner Arda’ da deprem mağduru

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Çok sayıda vatandaşımızı yitirdiğimiz Hatay'da, depreme yakalananlar arasında 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmacısı Arda Ayten'in de olduğu ortaya çıktı. 2019'da katıldığı 'Kim Milyoner Olmak İster?'de büyük ödül 1 milyon liranın sahibi olan Ayten'in asrın felaketine Hatay'daki evinde yakalandığı öğrenildi.Üzerine düşen dolaptan komşularının yardımıyla kurtulduğunu söyleyen genç adam, evinde yıkılan eşyaları sosyal medyada paylaştı. Ayten, "Milyoner'de kazandıklarımla kurduğum kütüphanemdi. Defalarca önünde yayın yapmıştık. Umarım kitaplarımı kurtarabilirim. 20 yıllık emekti" dedi. Ayten, yatak odasında altında kaldığı dolabın fotoğrafını da gösterdi.