Moda dünyası yetim kaldı

Dünyaca tanınmış İtalyan moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayata gözlerini yumdu. Ölüm açıklaması Cavalli'nin şirketi Roberto Cavalli Masion'dan geldi... Açıklamada, ünlü modacının vefat ettiği belirtildi.Cavalli'nin, memleketi Floransa'da mütevazı şekilde başladığı moda kariyerinde, sevilen ve sayılan, dünya çapında tanınan bir isim olmayı başardığı ifade edildi. İtalyan basınında çıkan haberlerde de Cavalli'nin bir süredir tedavi gördüğü ve son günlerde durumunun ağırlaştığı kaydedildi.Moda tasarımcısı olarak benimsediği gösterişli tarzıyla her dönem dikkati çeken Cavalli, ünlü isimlerin tercih ettiği ikonik bir marka yaratmıştı. Roberto Cavalli, tasarımlarında egzotik hayvan baskılarına yer vermesiyle de biliniyordu.15 Kasım 1940'ta Floransa dünyaya gelen Roberto Cavalli, Nazilerin babasını öldürmesi sebebiyle henüz 4 yaşındayken yetim kalmıştı. Cavalli, geçen yıl 82 yaşındayken 6'ncı kez baba olmuştu.