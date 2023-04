Moda dünyasının süper starı

Her gün gazetelerde, dijital mecralarda ünlü isimler hakkında bir şeyler okuyoruz. Pekibu isimlerle ilgili çoğu zaman ne kadar az şey biliyoruz, farkında mısınız? Son dönemde belki de isminden en çok söz edilen isimlerden biri, hiç kuşkusuz 1996 doğumlu Zendaya... Ya da nüfus cüzdanında yazan şeyliyle Zendaya Maree Stoermer Coleman... Markalarla yaptığı işbirlikleri, stili, oyunculuğu, müzik kariyeri ve özel hayatıyla sürekli gündemde olan Zendaya profesyonel hayata henüz çocuk yaşta modellik yaparak başladı. 2010 yılındaysa Disney kanalındaki Shake it Up isimli diziyle oyunculuk yolunda ilk ciddi adımını atmış oldu. Dört yıl süren dizi Zendaya'nın kendi jenerasyonu tarafından tanınan bir isim olmasına yetti. Ancak 2017 yılında Spiderman'de rol alması onun Hollywood yıldızları arasına girmesinin önünü açtı. 2011 yılında Swag it Out isimli albümünü piyasaya çıkararak müzik dünyasındaki iddiasını da ortaya koydu. Son dönemde stiliyle özellikle lüks modaevlerini ve mücevher firmalarını peşinden koşturan Zendaya'nın kariyer yolculuğuna kaldığımız yerden haydi gelin biraz daha yakından bakalım... 2013'ün başlarında, Zendaya Dancing With the Stars'ın 16'ncı sezonuna katıldı. Şova en genç yarışmacı olarak katılan oyuncu, yarışmayı ikinci olarak tamamladı.Dizi bittikten sonra Zendaya Between U and Me isimli kitabını piyasaya sürdü. İlk albümünden çıkardığı Replay isimli single'ı Bilboard Hot 100'de 40'ıncı sıraya kadar yükseldi. 2019 yılında HBO'nun gençlik dizisi Euphoria'da başrol olarak Rue Bennet karakterini canlandırdı. Dizideki performansıyla sayısız ödül aldı. Bu dizi sırasında giydikleriyle bir anda stil ikonu olarak karşımıza çıktı. Ve yaşıtı pek çok oyuncunun önüne geçmesini de bu sağladı. Sex and the City sayesinde Sarah Jessica Parker nasıl bir neslin moda anlayışına yön verdiyse Zendaya da bu dizi sayesinde aynı şeyi yapmayı başardı. Bu durumu kısa süre içinde gerçek bir statüye ve paraya çevirmek için ABD'nin en ünlü stil danışmanlarından biri olan Law Roach ile beraber çalışmaya başladı. 2013 yılından itibaren daha iddialı bir stili benimsemeye ve ünlü markalarla işbirliği yapmaya da başladı. Zendaya, kusursuz fiziği ve dansçılık kökeni sayesinde en iddialı tasarımları çok rahat bir şekilde taşımasıyla ön plana çıkmayı başardı. Daya ismiyle 2016 yılında bir ayakkabı koleksiyonu hazırlayan Zendaya iki yıl sonra Tommy Hilfiger ile bir kapsül koleksiyona imza attı. 2019 yılında Lancome'un marka yüzü olan Zendaya'nın bir yıl sonra arka arkaya Valentino ve mücevher markası Bulgari'nin sözcüsü olarak açıklanması ise genç yıldızın moda dünyası süper starları arasına girmesini sağladı. 2018 yılından bu yana arka arkaya sayısız dergi tarafından en iyi giyinen kadınlar arasında seçiliyor olması ise bu genç yıldızın ismini moda dünyasında çok sık duyacağımızın bir ispatı gibi... 2021 yılından bu yana Spider-Man serisindeki rol arkadaşı Tom Holland ile skandallardan uzak ve oldukça mutlu bir beraberlik yürüten Zendaya, özel hayatındaki dengeli tutumuyla ve aile ilişkilerinin uyumluluğu sayesinde de markaların hayallerini süsleyen isimlerden biri...2013 yılında kendi adını taşıyan albümünü yayınlayan Zendaya, Billboard 200'de 51'inci sıraya kadar ulaştı. Ancak bu sıra yeterince yüksek olmadığı için müzik kariyerini bir süre geri planda bırakmaya karar verdi. Bir süreçte arayışta kalan Zendaya ayrıca Shake It Up dizisi yayından kaldırıldıktan 1,5 yıl sonra K.C Undercover dizisiyle yeniden televizyon ekranlarına döndüZendaya kariyerine genç yaşta Future Shock Oakland adlı bir dans grubuyla start verdi. Orinda Kaliforniya Shakespeare Tiyatrosu, Oakland School for the Arts ve Call Shakes'in yaz konservatuvarı programlarında eğitim aldı. Katy Perry'nin Hot n Cold isimli single'ının çocuklar için çekilen versiyonunda oynadı. Dediğimiz gibi profesyonel kariyerine model olarak başladı. Macy's, Mervyn's ve Old Navy gibi markaların çocuk koleksiyonlarının tanıtımı için kamera karşısına geçti. 2009'da, Türkçe'ye Haydi Çalkala (Shake it Up) olarak çevrilen Disney Channel dizisinde canlandırdığı Rocky Blue karakteri onun şöhret basamaklarını tırmanmasını sağladı. Sesi o kadar etkileyiciydi ki dizide söylediği şarkılardan birkaçı single olarak yayınlandı.