Mülk sahibine iade davası

Ünlü modacı İvana Sert, Hatem Yavuz'la birlikte bir şirketin imza yetkilisi ve temsilcisiydi. Şirketin üçüncü ortağı olan Alparslan Kılıç, ortaklığın bozulması nedeniyle Ticaret Mahkemesi'nde dava edilmişti. Şirketten tasfiye davası açılan Kılıç'ın davasında iddiaya göre, dosya bilirkişiye gönderilmiş, bilirkişi şirketin karar defterinde yaptığı inceleme sonrası bir rapor sunmuştu. Raporda Serdar Çiçek'in müdür olarak şirkete atanmasına dair izin verilen belgede İvana Sert ve Hatem Yavuz'un da imzaları bulunuyordu. Fakat Yavuz ve Sert'in bu durumdan haberi bile yoktu. Rapor sonrası durumdan haberdar olan ünlü modacı, imzaların sahte olduğunu ve kendisinin el ürünü olmadığını belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.Şirketin incelenen karar defterindeki imzaların grafoloji incelemesine gitmesine karar verilmiş, yapılan inceleme sonrası Asliye Ticaret Mahkemesinde haklı olmak adına delil toplamaya çalışan Alparslan Kılıç'ın, İvana Sert ve Hatem Yavuz adına karar defterine imza attığı ortaya çıkmıştı. Rapor sonrası 'Özel Belgede Sahtecilik' suçunu işlediği ileri sürülen şirket ortağı Alparslan Kılıç hakkında iddianame düzenlenmişti.Sahte imzadan dolayı İvana Sert borçlu olduğu gerekçesiyle icra dairesi aracılığıyla 77 bin lira ödemek zorunda kaldı. Hakkında kirasını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatan V.S. Ç.'nin haksız takipte bulunduğunu belirten Sert, paranın iadesi için karşı dava açtı. Sulh HukukMahkemesi'ne sunulan başvuru dilekçesinde Şişli'de bulunan şirketin kirasının ödenmediği gerekçesiyle hakkında icra takibi başlatıldığını anlatan İvana Sert, iş ortağının kendi adına sahte imza atarak borçlu çıkarıldığını ifade etti. Başlatılan icra takibi sonrası 77 bin lira ödemek zorunda kaldığını ifade eden modacı, mahkemeden paranın tarafına iade edilmesini talep etti.