‘Murat’la konuşmuyoruz belki ileride barışırız’

Oyuncu Ahmet Kural'ın başrol oynadığı 'Efsane' filminin basın toplantısı önceki gün yapıldı. Filmde ikiz kardeşleri canlandıran Kural, "İkizleri oynamak çok eğlenceli, inşallah seyircimiz de beğenir. Karakterlerim 'Özgür' ve 'Sadık'. İkisi de birbirinden eğlenceli, ama iki zıt karakter. Belki bir gün üçüz de oynarım" dedi. Kural, yıllardır kamera karşısına birlikte geçtiği yakın arkadaşı Murat Cemcir'le küs olmasıyla ilgili de, "Evet, Murat'la bu ara görüşmüyoruz, ileride bir gün tekrar bir araya gelebiliriz, çok fazla bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.