‘Mustafa ve Sinan’ın onayını almadan ilişkiye başlamam’

Sinan Akçıl, İrem Derici ve Mustafa Ceceli, önceki gün Bostancı'daki lunaparkta yeni çıkartacakları 'Efkar Gecesi' adlı şarkılarının klip çekimi için kamera karşısına geçti. Gazetecilerle konuşan üçlüden Derici; Akçıl ve Ceceli'nin onayından geçen birisiyle ilişki yaşayacağını belirterek şöyle konuştu: "Hayatıma Ceceli'mle, Akçıl'ım ile devam ediyorum. Benim ilişkilerim onların onayından geçmek zorunda. Onların sofrasına oturtamayacağım bir insan ile asla beraber olmayacağım. Bir tane aday da getirdim ama onu istemediler. SGK'sı olsun istediler. Serseri gibi geldi onlara..."