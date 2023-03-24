Mutfak Bahane’de şok eden olay!

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelin ve kayınvalide yemek yaparken eşleri de en lezzetli tabağı bulmaya çalışıyor.

Sevilen programda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı büyük çeyrek final haftalarında artık sona yaklaşılıyor.