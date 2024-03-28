Müzik festivaliyle Ankara’ya bahar geliyor

Ana medya sponsorluğunu Sabah'ın üstlendiği, Sevda- Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, her yıl olduğu gibi 4 Nisan'da vakfın kurucularından Cenap And'ın anısına düzenlenen senfonik konser ile başlayacak. Konser Özberk Miraç Sarıgül solistliğinde gerçekleşecek. Başkent Ankara'ya baharın neşesini, enerjisini taşıyacak festivalin ilk eseri, çoksesli müziğimizin öncülerinden Cemal Reşit Rey'in Alirio Diaz'a ithafen yapılmış bestesi Gitar Konçertosu'nun eksiksiz haliyle ilk kez seslendirilmesi olacak. Eser, 1975 yılında Cemal Reşit Rey tarafından 'Katibim Çeşitlemeleri' isimli bir eserden gitar ve orkestra için düzenlenmiş ve Cumhuriyet tarihinin ilk gitar konçertosu olma özelliğini taşımaktadır. Konserin ikinci yarısında ise Çek besteci Bedrich Smetana'nın bestelediği en ünlü eseri 'Moldau', sonrasında da Rus Besteci Aleksandr Borodin'in en tanınan eseri Poloveç Dansları sanatseverlerle buluşacak. 30 Nisan'a kadar sürecek 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, klasik müzik, caz ve dansın önde gelen gruplarının festivale özel hazırladıkları programları ile müzik severlere festival coşkusunu hissettirecek.