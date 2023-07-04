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Giriş Tarihi: 5.7.2023

Müzik platformunda skandal paylaşımlar: Dijital ahlaksızlık

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Müzik platformunda skandal paylaşımlar: Dijital ahlaksızlık
Müzik platformu Spotify, ahlaksız içeriklere yer vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda bu konu gündeme gelmiş ve büyük tepki toplamıştı. Ancak özellikle gençlerin kullandığı bu platform, yeterince denetlenmemiş olacak ki hakaret içerikli paylaşımlar giderek arttı.



REZİLLİK DİZ BOYU
Müzikseverlerin kendi sayfalarında oluşturdukları listelerin birçoğunun ahlaksız içerikler olduğu görülüyor.



Büyük bir kitle, sadece konuşulmak için türlü rezaletlere başvuruyor. Ritim üzerine hakaret içerikli sözler söylüyor, küfürlü şarkı isimleri yazarak takipçilerin dikkatini çekmeye çalışıyor.

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Müzik platformunda skandal paylaşımlar: Dijital ahlaksızlık
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