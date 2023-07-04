Müzik platformunda skandal paylaşımlar: Dijital ahlaksızlık

Müzik platformu Spotify, ahlaksız içeriklere yer vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda bu konu gündeme gelmiş ve büyük tepki toplamıştı. Ancak özellikle gençlerin kullandığı bu platform, yeterince denetlenmemiş olacak ki hakaret içerikli paylaşımlar giderek arttı.Müzikseverlerin kendi sayfalarında oluşturdukları listelerin birçoğunun ahlaksız içerikler olduğu görülüyor.Büyük bir kitle, sadece konuşulmak için türlü rezaletlere başvuruyor. Ritim üzerine hakaret içerikli sözler söylüyor, küfürlü şarkı isimleri yazarak takipçilerin dikkatini çekmeye çalışıyor.