Namazda başka şey düşünmek günah mı?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor. 30'a yakın ülkeden eğitim için Türkiye'ye gelen öğrencilerin merak ettikleri soruları Hatipoğlu cevapladı. Önceki akşam yayınlanan İftar programında Hatipoğlu'na Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden öğrenciler konuk oldu. İlk soru Liberyalı Meryem'den geldi. Meryem, "Namaz kılarken aklıma başka düşünceler geliyor? Bu durum günah mı?" diye sordu. Hatipoğlu; "Günah değil. Çünkü senin elinde olan bir şey değil, kasıtlı yaptığın senin iradenle olan bir durum değil.Hepimizin netice itibarıyla beyni bu şekilde işliyor. Hatta zamanında bu konuyla ilgili Hz. Ali de Peygamber Efendimize gelmiş, 'İbadet ederken aklına bir şeyler geldiğini söylemiş. Peygamberimiz de bu durumun önemli olmadığını belirtmiş. Hem Hz. Ali'nin başına bile gelmiş bir durum, bizlerin de başına gelebilir" yanıtını verdi. İkinci soru ise, Kazakistanlı öğrenci Alisa'dan geldi. Alisa, "Küçük yaşta yaptığım hac, ibadet olarak sayılır mı?" diye sordu. Hatipoğlu ise, "Anneniz babanız sizi götürdüğü için o güzel bir sevaptır aslında. Ama yaşınız büyüyüp ergenliğe geldikten sonra eğer durumunuz müsait olursa hacca bir daha gitmeniz gerekir elbette" yanıtını verdi.Son soruda Bosna Hersekli Reyhana, "Duamız nasıl kabul olur?" sorusuna Hatipoğlu, "En önemlisi Allah'tan istemek, Allah'ın kabul etmesini istemek. Kabul edeceğine inanmalıyız. Allah'ım dilersen kabul et demek yerine Allah'ım kabul et diyeceğiz. Kibirle söylemeyeceğiz. Boynumuzu Allah'ın huzurunda eğip, doğru olan şeyi isteyeceğiz. Dil ile değil kalp ile dua etmek gerekir" yanıtını verdi.