‘Natali benim kıymetlim’

Bir kahve markasının reklam yüzü olan İbrahim Çelikkol, markanın davetinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz yıl ayrıldığı Mihre Mutlu'dan olan oğlu Ali ile ilgili soruları yanıtlayan Çelikkol, "Her zaman oğlum ile birlikteyiz. O benim hayatım ve bir parçam. Beni geleceğe sürükleyen ve heyecanlandıran... Meslek olarak da annesiyle kendi tercihlerinin arkasındayız. Mutlu çocuk olsun istiyoruz" diye konuştu. Geceye sevgilisi Natali Yarcan ile katılan Çelikkol, aşk sorularına ise "Sevgilim iyi ki var. O benim kıymetlim. Varlığı ile de bana en büyük desteği veriyor. Ona çok teşekkür ediyorum" diye cevap verdi.