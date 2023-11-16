‘Ne alkolü su bile içmedim o gece’

ŞARKICI İrem Derici, önceki gece Harbiye'de bir mekanda kendi adına parti düzenledi. Gazeteciler Derici'ye geçtiğimiz günlerde konser sonrası içtiği içki bardaklarını kırmasına gönderme yaparak "Yine bardaklar kırılacak mı?'' diye sordu. Soruya sinirlenen şarkıcı şu karşılığı verdi; "Kıt, beyinsiz, geri zekalı. Kimse benim yolumdan geçmesin, rica ediyorum geçmesin. Birincisi ne alkolü, ben orada su bile içmedim çişim gelecek diye... Orada bulunan, konsere gelen herkes neyin ne olduğunu biliyor, 3 tane dallama prim yapacak diye ben ne hakkımı yediririm, ne emeğimi, ne paramı, ne de izleyicinin emeğini! Beni kıskananlar için söylüyorum; bu parayla alakalı değil, benim özgürlüğümü kıskanıyorlar."