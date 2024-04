‘New York’taki Türkevi’yle gurur duyuyorum’

Konser vermek için Amerika'ya giden sanatçı İsmail Özkan, geleneksel Türk ebru sanatını New York'da yaşatan ebru sanatçısı Bingül Sevimli'nin New York Türkevi'ndeki sergisine de katıldı. Özkan, sergi sonrası New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ü de eşiyle birlikte ziyaret etti. Türkevi'nde düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi alan Özkan, "Türkiye'nin dünyada bayrağını diktiği en yüksek bina.Gurur duyacağımız bir bina inşa edilmiş. Bir bakıyorsunuz, çaprazında Fransız Evi... Öteki köşede Alman Evi, İngiliz Evi, BM binası... Gelişmiş ülkelerin görkemli binaları... New York'taki Türkevi, bundan sonraki nesillere gurur verecek bir eser... Emeği geçen herkesin ellerinden öper, kutlarım" dedi.