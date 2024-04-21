‘O filmden sonra hayallerim gerçek oldu’

Quentin Tarantino imzalı 'Pulp Fiction-Ucuz Roman' (1994) filminin yıldızları, 30 yıl sonra buluştu. Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak tarihe geçen 'Ucuz Roman'ın başrol oyuncuları John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson ve Harvey Keitel; TCM Classic Film Festivali'nde buluştu. 'Kill Bill' serisinin yıldızı Uma Thurman, "Ucuz Roman' sinemayı değiştirdi" dedi. John Travolta ise "Bu filmden sonra karşıma çıkan fırsatlar inanılmazdı. Bir oyuncunun hayalini kurabileceği şeylerdi" diye konuştu. 'Ucuz Roman', 7 dalda Oscar'a aday gösterildi ve En İyi Orijinal Senaryo ödülüne layık görüldü.