‘O konuşmaları hiç tasvip etmiyorum’

Cengiz Kurtoğlu, geçtiğimiz akşam Beylikdüzü'nde sahne aldı. Sanatçı geçtiğimiz sene bir doğum günü kutlamasında yan masadaki kişiler ile kavga edip davalık olması hakkında konuştu: "Dava devam ediyor. Güvenlik kameralarında da görülüyor, fiziksel hiçbir şey yok. Kendi kendini çizmiş. Dava bitsin, onun yanağından öpeceğim. Yan masada meslek büyüklerim olan İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay ve Ümit Besen hakkında tahrik edici yorumlar yaptı. Bizim de toprağımızdan dolayı kan şekerimiz fırladı. Başka da bir sıkıntı olmadı."Kurtoğlu'na son dönemde kadın şarkıcı ve oyuncuların ödül sonrası yaptıkları konuşmalar soruldu. Kurtoğlu, "Birbirlerine laf atmasınlar. Böyle yorumları tasvip etmiyorum. Önce aile birliklerine sonra topluma saygılarını muhafaza etsinler. Yoksa çıkarsın da inersin de" diye cevap verdi.