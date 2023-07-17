O milyarder de Türkiye’yi tercih etti

Michael Lee-Chin'in yüzen beş yıldızlı tatil yeri olarak adlandırılan 300 milyon dolarlık süper yatı, 362 milyon dolara satıldı. 178 fitlik görkemli yata bu satışın ardından yeni bir ad verilmişti.Altı katlı lüks gemi, yeni teknoloji, gösterişli iç mekanlar ve büyüleyici özelliklerden oluşan bir donanımla 2021'de teslim edildi. Yat, önceki gün Bodrum açıklarına demir attıktan sonra Türkbükü'nde görüntülendi.Teknenin yeni sahibi olan Patrick Dovigi'nin 100 metre uzunluğundaki gemisinde devasa bir sinema salonu, helikopter pisti, Türk hamamı ve kış bahçesi bulunuyor. Ünlü girişimci Dovigi, 6.5 milyor dolarlık servetiyle adından söz ettiriyor. Dovigi çiftinin Bodrum'da tatil yapacağı öğrenildi.