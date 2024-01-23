O şirket konserleri 3 kez iptal etti

Dün Günaydın'ın Zeynep Bastık ve Edis hakkında manşete taşıdığı '13 milyon liranın üstüne yattılar' haberi müzik dünyasını karıştırdı. Edis ve Bastık, Streetlife şirketinin yetkililerinin kendileri hakkındaki "Üç konser vermeleri karşılığında iki sanatçıya 400 bin Euro (yaklaşık 13 milyon TL) ödedik ama konsere çıkmadılar, parayı da iade etmediler" suçlamalarına yanıt verdi.
Edis
ve Bastık,
"Streetlife ile sözleşme
imzaladık. Ancak, konserler
şirket tarafından birtakım
bahane ve gerekçelerle 3 kez iptal
edildi. İptaller nedeniyle imajımız
ve itibarımız zedelendi. İddia edilen
o bedel ise tarafımıza yatırılmadı
sadece ön ödemeler ve konser öncesi
avans ödemesi niteliğinde cüzi
bir rakam gönderildi. Onlar da
sözleşmeye uygun şekilde
geri ödenmemiştir"
dedi.
STREETLIFE'TAN YENİ AÇIKLAMA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİLER
STREETLIFE
şirketi ise yeni bir
açıklamayla Zeynep Bastık
ve Edis'i suçladı: Edis ve
Zeynep Bastık, konserlerini iptal
ettiklerini, profesyonellikten uzak ve
hukuka aykırı şekilde sosyal medya
hesaplarından duyurmuştur. Bu yüzden
konser mekanlarına tazminatlar ödemek,
bilet paralarını iade etmek zorunda
kaldık. İki sanatçı hem bizi mağdur
etmiş hem de aldıkları ücretleri
iade etmeyerek haksız
kazanç elde
etmişlerdir.