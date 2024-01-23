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Giriş Tarihi: 24.1.2024

O şirket konserleri 3 kez iptal etti

HAKAN UÇ HAKAN UÇ
O şirket konserleri 3 kez iptal etti
Dün Günaydın'ın Zeynep Bastık ve Edis hakkında manşete taşıdığı '13 milyon liranın üstüne yattılar' haberi müzik dünyasını karıştırdı. Edis ve Bastık, Streetlife şirketinin yetkililerinin kendileri hakkındaki "Üç konser vermeleri karşılığında iki sanatçıya 400 bin Euro (yaklaşık 13 milyon TL) ödedik ama konsere çıkmadılar, parayı da iade etmediler" suçlamalarına yanıt verdi.




Edis ve Bastık, "Streetlife ile sözleşme imzaladık. Ancak, konserler şirket tarafından birtakım bahane ve gerekçelerle 3 kez iptal edildi. İptaller nedeniyle imajımız ve itibarımız zedelendi. İddia edilen o bedel ise tarafımıza yatırılmadı sadece ön ödemeler ve konser öncesi avans ödemesi niteliğinde cüzi bir rakam gönderildi. Onlar da sözleşmeye uygun şekilde geri ödenmemiştir" dedi.




STREETLIFE'TAN YENİ AÇIKLAMA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİLER
STREETLIFE şirketi ise yeni bir açıklamayla Zeynep Bastık ve Edis'i suçladı: Edis ve Zeynep Bastık, konserlerini iptal ettiklerini, profesyonellikten uzak ve hukuka aykırı şekilde sosyal medya hesaplarından duyurmuştur. Bu yüzden konser mekanlarına tazminatlar ödemek, bilet paralarını iade etmek zorunda kaldık. İki sanatçı hem bizi mağdur etmiş hem de aldıkları ücretleri iade etmeyerek haksız kazanç elde etmişlerdir.
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O şirket konserleri 3 kez iptal etti
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