O şirket konserleri 3 kez iptal etti

Dün Günaydın'ın Zeynep Bastık ve Edis hakkında manşete taşıdığı '13 milyon liranın üstüne yattılar' haberi müzik dünyasını karıştırdı. Edis ve Bastık, Streetlife şirketinin yetkililerinin kendileri hakkındaki "Üç konser vermeleri karşılığında iki sanatçıya 400 bin Euro (yaklaşık 13 milyon TL) ödedik ama konsere çıkmadılar, parayı da iade etmediler" suçlamalarına yanıt verdi.Edisve Bastık,"Streetlife ile sözleşmeimzaladık. Ancak, konserlerşirket tarafından birtakımbahane ve gerekçelerle 3 kez iptaledildi. İptaller nedeniyle imajımızve itibarımız zedelendi. İddia edileno bedel ise tarafımıza yatırılmadısadece ön ödemeler ve konser öncesiavans ödemesi niteliğinde cüzibir rakam gönderildi. Onlar dasözleşmeye uygun şekildegeri ödenmemiştir"dedi.STREETLIFEşirketi ise yeni biraçıklamayla Zeynep Bastıkve Edis'i suçladı: Edis veZeynep Bastık, konserlerini iptalettiklerini, profesyonellikten uzak vehukuka aykırı şekilde sosyal medyahesaplarından duyurmuştur. Bu yüzdenkonser mekanlarına tazminatlar ödemek,bilet paralarını iade etmek zorundakaldık. İki sanatçı hem bizi mağduretmiş hem de aldıkları ücretleriiade etmeyerek haksızkazanç eldeetmişlerdir.