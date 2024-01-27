Okula geri döndü

Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda imaj yenilemiş ve kahverengi olan saçlarını kızıla boşatmıştı. Yeni görünümünden kısa sürede sıkılan Erçel, saçlarını tekrar eski rengine boyattı. Ünlü oyuncu, yenilediği saçlarıyla ilk fotoğrafını da okul yolunda paylaştı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları bölümü öğrencisi olan Erçel, dizi setleri ve projeler sebebiyle devam sorunu yaşayarak okulunu bırakmak zorunda kalmıştı. Erçel, öğrenci kartını gösterip okuluna geri döndüğünü duyurdu.