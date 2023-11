Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, kasım ayında aksiyon ve macera filmlerini sinemaseverlerle buluşturuyor. Platformda bu sene vizyona giren 'Örümcek Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş', 'Elemental: Doğanın Güçleri', 'The Flash' ve 'Indiana Jones ve Kader Kadranı' filmleri izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Tivibu ayrıca efsane sanatçı Whitney Houston'ın hayatının anlatıldığı 'Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody' adlı yapımı da film klasörüne dahil ediyor.