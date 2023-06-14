Kuruluş Osman'ın 130. Bölümünde Osman Bey, Koyunhisar Kalesi'ni fethettikten sonra taht salonunda Koyunhisar halkının ileri gelenlerini toplayarak bir konuşma gerçekleştirdi. Osman Bey; bundan sonra Bizans'la yapılan ticaretlerde vergi ödemeyeceklerini, kervanlarının da kendisi tarafından korunacağını Koyunhisar halkıyla paylaştı.

Osman Bey, Bafeus Muharebesi'nde Bizans ordusunu bozguna uğrattı, Koyunhisar'ı fethetti! | Video

Aynı zamanda Osman Bey; hoşgörülü ve birleştirici bir tavırla dili, dini ve milleti ne kadar farklı olursa olsun tüm halkın eşit olduğunu ve herhangi bir sorun yaşadıklarında bizzat kendisine söylenebileceğini vurguladı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 130. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.